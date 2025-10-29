Cargill despedirá a 80 trabajadores en Minnesota y a más en todo el mundo

Por Karl Plume

CHICAGO, 29 oct (Reuters) - La empresa de agroindustria estadounidense Cargill Inc comunicó el miércoles que despedirá permanentemente a 80 empleados en Minnesota y a un número no revelado en todo el mundo, en la última oleada de recortes de empleo entre las empresas agrícolas afectadas por una caída más amplia del sector.

Los despidos, que forman parte de un plan anunciado el pasado mes de diciembre para reducir su plantilla en un 5%, tienen por objeto "reducir la redundancia en determinadas áreas profesionales", dijo Cargill en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los despidos no fueron provocados por ninguna salida de negocio y no estaban vinculados a la sustitución de trabajadores humanos por la automatización o la inteligencia artificial, dijo la compañía con sede en Minnesota.

Cargill es la mayor empresa privada de Estados Unidos, con una plantilla global de unos 155.000 empleados.

Unos 80 empleados de Minnesota, incluido el personal del centro de oficinas de Cargill en Wayzata, serán despedidos a partir del 31 de diciembre y se les ofrecerá una indemnización por despido y servicios de recolocación, según una carta de Cargill enviada el lunes al Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota.

Las reducciones de plantilla de Cargill son las últimas de una oleada de recortes de empleo tras los anuncios del gigante tecnológico Amazon, el minorista Target y otros, y el despido de numerosos empleados del Gobierno federal.

(Reportaje de Karl Plume en Chicago; Editado en español por Juana Casas)