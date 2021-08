Cargill se asocia con el líder de la agricultura vertical AeroFarms en una investigación pionera centrada en la producción de cacao

Minneapolis & newark, n.j.--(business wire)--ago. 13, 2021--

Como parte de los esfuerzos en curso para construir un sector del cacao más resistente y sostenible, Cargill ha firmado un acuerdo de investigación de varios años con la empresa pionera y líder en agricultura vertical AeroFarms, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento del cacao en grano y desarrollar prácticas agrícolas más resistentes al clima.

"Los retos medioambientales y la creciente demanda de productos de cacao están ejerciendo una mayor presión sobre la cadena de suministro de cacao a nivel mundial", dijo Niels Boetje, director general de Cargill Cocoa Europe. "A través de asociaciones con institutos de investigación, universidades y empresas innovadoras como AeroFarms, estamos colaborando con todos los sectores en audaces experimentos para aportar mayor productividad y resistencia a las operaciones tradicionales de cultivo de cacao. Estamos deseando compartir nuestros hallazgos con las cooperativas de agricultores de nuestra cadena de suministro de cacao para ayudar a garantizar un sector del cacao próspero para las generaciones venideras."

Esta última colaboración en materia de investigación combina la experiencia de AeroFarms en agricultura de ambiente controlado con los amplios conocimientos de Cargill sobre agronomía y prácticas de producción de cacao. Juntas, las dos organizaciones experimentarán con diferentes tecnologías de cultivo en interiores, como la aeroponía y la hidroponía, la luz, el dióxido de carbono, el riego, la nutrición, el espacio para las plantas y la poda, para identificar las condiciones óptimas para el crecimiento de los árboles de cacao.

Estos descubrimientos aportarán nuevos conocimientos, orientados a factores como un crecimiento más rápido de los árboles y un mayor rendimiento, el desarrollo acelerado de variedades con mayor resistencia a las plagas y las enfermedades, y el aprovechamiento de todo el potencial de sabor y color del cacao en grano. Estos resultados ayudarán a asegurar el futuro suministro de cacao en grano frente al cambio climático.

"AeroFarms comparte una visión similar a la de Cargill de alimentar al mundo de forma segura, responsable y sostenible", dijo David Rosenberg, cofundador y director general de AeroFarms. "Hemos cultivado más de 550 cultivos diferentes, y estamos entusiasmados de trabajar en otro proyecto con ellos, esta vez centrado en el cacao. En AeroFarms pensamos en nuestra tecnología patentada como una plataforma para optimizar la biología de las plantas, la genética, los sistemas mecánicos, los sistemas operativos, los sistemas ambientales y los controles digitales, la captura de datos y la analítica. La genética y la cría rápida es uno de los verticales en los que nos centramos. Aplicar nuestra plataforma para optimizar el cultivo del cacao es una de las formas en que AeroFarms puede tener un impacto positivo más amplio en el mundo."

El trabajo exploratorio inicial ya ha comenzado en la sede mundial de AeroFarms en Newark, Nueva Jersey, y pronto se ampliará a la granja vertical de interior AeroFarms AgX de última generación de la empresa en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, cuya apertura está prevista para principios de 2022.

Sobre Cargill

Los 155.000 empleados de Cargill en 70 países trabajan sin descanso para lograr nuestro propósito de alimentar al mundo de forma segura, responsable y sostenible. Cada día, conectamos a los agricultores con los mercados, a los clientes con los ingredientes y a las personas y los animales con los alimentos que necesitan para prosperar.

Combinamos 155 años de experiencia con nuevas tecnologías y conocimientos para servir de socio de confianza a clientes del sector alimentario, agrícola, financiero e industrial en más de 125 países. Juntos, estamos construyendo un futuro más fuerte y sostenible para la agricultura. Para más información, visite Cargill.com y nuestro Centro de noticias.

Acerca del mercado mundial de cacao y chocolate de Cargill

Cargill Cacao y Chocolate proporciona cacao y chocolate de alta calidad de forma más sostenible en todo el mundo y aporta a nuestros clientes tranquilidad, integridad y emoción. Con un esfuerzo equilibrado en la seguridad del suministro, los proyectos de sostenibilidad y la experiencia sensorial, creamos una amplia gama de excelentes productos y servicios estandarizados y a medida. Además, proporcionamos a nuestros clientes un amplio conocimiento del mercado. Cultivamos una cadena de suministro sólida, justa y transparente, desde el grano hasta la barra, con el deseo de dar forma continuamente a los estándares de la industria. Para garantizar un suministro más sostenible de granos de cacao de calidad, Cargill estableció nuestras propias operaciones de abastecimiento y comercialización en origen en Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. Nuestra Promesa del Cacao de Cargill subraya nuestro compromiso de permitir a los agricultores y a sus comunidades alcanzar mejores ingresos y niveles de vida. Nuestro equipo de 4.100 apasionados expertos en cacao y chocolate trabaja en 57 lugares y forma parte de los 155.000 colegas de Cargill en todo el mundo. Para más información, visite cargillcocoachocolate.com.

Sobre AeroFarms

Desde 2004, AeroFarms ha liderado el camino de la agricultura vertical de interior y ha defendido la innovación transformadora para la agricultura. Con la misión de cultivar las mejores plantas posibles para la mejora de la humanidad, AeroFarms es una Corporación Certificada B con sede mundial en Newark, Nueva Jersey. Nombrada por Fast Company como una de las empresas más innovadoras del mundo durante dos años consecutivos y como uno de los mejores inventos de TIME en el ámbito de la alimentación, la premiada tecnología de cultivo vertical de interior de AeroFarms proporciona las condiciones perfectas para que las plantas se desarrollen de forma saludable, llevando la agricultura a un nuevo nivel de precisión, seguridad alimentaria y productividad, al tiempo que utiliza hasta un 95% menos de agua y sin pesticidas en comparación con el cultivo tradicional en el campo. AeroFarms permite que la producción local crezca de forma segura durante todo el año, utilizando la agricultura vertical para obtener un sabor elevado. Además, a través de su plataforma tecnológica de cultivo patentada, AeroFarms ha cultivado más de 550 variedades y ha desarrollado asociaciones estratégicas de varios años que van desde el gobierno hasta las principales empresas de Fortune 500 para ayudar a resolver de forma única las necesidades de la cadena de suministro agrícola. Para obtener más información, visite: https://aerofarms.com/.

El 26 de marzo de 2021, AeroFarms anunció un acuerdo definitivo de combinación de negocios con Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV). Tras el cierre de la combinación de negocios, AeroFarms pasará a cotizar en el Nasdaq con el nuevo símbolo "ARFM". Puede consultar información adicional sobre la transacción aquí: https://aerofarms.com/investors/

Ninguna oferta o solicitud

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, o la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción en relación con una potencial combinación de negocios propuesta entre Spring Valley y AeroFarms o cualquier transacción relacionada, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en cualquier jurisdicción donde, o a cualquier persona a la que, dicha oferta, solicitud o venta pueda ser ilegal. Cualquier oferta de valores o solicitud de votos en relación con la transacción propuesta se hará sólo por medio de una declaración de representación / prospecto que cumpla con las normas y reglamentos aplicables promulgados en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, o en virtud de una exención de la Ley de Valores o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "cree", "puede", "podría", "hará", "estima", "continúa", "contempla", "anticipa", "pretende", "espera", "debería", "haría", "podría", "planea", "predice", "proyecta", "potencial", "parece", "busca", "futuro", "perspectiva" y expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos presentes o históricos, incluidas en este comunicado de prensa, incluyendo las relativas a la propuesta de adquisición de AeroFarms por parte de Spring Valley y a la Junta Extraordinaria, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, identificadas o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de los respectivos directivos de AeroFarms y Spring Valley, y no son predicciones de los resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben considerarse como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de AeroFarms y Spring Valley. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluyendo los cambios en los negocios nacionales y extranjeros, el mercado, las condiciones financieras, políticas y legales; la incapacidad de las partes para consumar con éxito o en el momento oportuno la transacción propuesta, incluyendo el riesgo de que cualquier aprobación regulatoria no se obtenga, se retrase o esté sujeta a condiciones imprevistas que podrían afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficios esperados de la transacción propuesta o que la aprobación de los accionistas de Spring Valley o AeroFarms no se obtenga; el fracaso en la realización de los beneficios previstos de la transacción propuesta; los riesgos relacionados con la expansión del negocio de AeroFarms y el calendario de los hitos comerciales previstos; los efectos de la competencia en el negocio de AeroFarms; la capacidad de Spring Valley o AeroFarms para emitir valores de renta variable o vinculados a la renta variable u obtener financiación de la deuda en relación con la transacción propuesta o en el futuro, y aquellos factores que se discuten en el Informe Anual de Spring Valley en el Formulario 10-K, el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q, el prospecto final de fecha 25 de noviembre de 2020 y la declaración de representación/prospecto definitivo de fecha 26 de julio de 2021 bajo el título "Factores de riesgo", y otros documentos que Spring Valley ha presentado, o presentará, a la SEC. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que ni Spring Valley ni AeroFarms conocen actualmente, o que Spring Valley y AeroFarms creen actualmente que son irrelevantes, que también podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de Spring Valley y AeroFarms sobre acontecimientos futuros y sus opiniones a la fecha de este comunicado de prensa. Spring Valley y AeroFarms prevén que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que las valoraciones de Spring Valley y AeroFarms cambien. Sin embargo, aunque Spring Valley y AeroFarms pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Spring Valley y AeroFarms renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser tomadas como representativas de las evaluaciones de Spring Valley y AeroFarms en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.

