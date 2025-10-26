Cargos del PP dan por "amortizado" a Mazón aunque Feijóo no forzará su salida por ahora y esperará a las elecciones

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se plantea forzar por ahora el relevo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aunque sectores del PP lo dan por "amortizado" y cuestionan su continuidad tras la dana, que el pasado 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia y daños materiales multimillonarios.

En el PP sostienen que en este momento Feijóo quiere poner el foco en los casos de corrupción que afectan al PSOE de Pedro Sánchez y en su plan "alternativo" en inmigración, vivienda o regeneración democrática, de forma que cualquier decisión sobre Mazón sería "desviar el foco" de la hoja de ruta trazada por el presidente del PP, según argumentan a Europa Press fuentes del partido.

Además, advierten de que el propio Feijóo ha bendecido públicamente el compromiso de Mazón de vincular su futuro político a la reconstrucción, un hecho que, según alegan, no puede interrumpir en este momento, máxime cuando ha conseguido un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026.

Hace tres semanas, Feijóo reiteró que el futuro del presidente de la Generalitat Valenciana depende de la recuperación. "Ha unido su futuro político a la reconstrucción. Y por tanto, veremos el éxito de la reconstrucción para valorar posteriormente el futuro político del presidente Mazón", declaró al ser preguntado expresamente si la actuación del presidente de la Generalitat estos meses despeja el camino para seguir al frente del PP en esa región.

ESTÁ GANANDO TIEMPO"

En 'Génova' evitan por el momento entrar a valorar si les parece que Mazón está gestionando bien la recuperación y se limitan a señalar que hay que ver cómo avanza. En este sentido, fuentes próximas a Feijóo sitúan cualquier decisión relativa a su posible relevo más adelante, con una fecha electoral en la Comunidad Valenciana ya en el horizonte.

En cualquier caso, recalcan que los que se deberían preocupar de su candidata son los socialistas porque, a su entender, ninguna encuesta da que la ministra Diana Morant pueda gobernar, mientras que el PP podría hacerlo con Vox en cualquier caso, según añaden las mismas fuentes.

"Mazón está ganando tiempo y ahora Feijóo no se lo puede cargar", resume a Europa Press un dirigente territorial del PP, que no se atreve a pronosticar sobre el futuro del 'barón' valenciano porque "en política lo que hoy es blanco, mañana es negro".

NO SE DESCARTA QUE LLEGADO EL MOMENTO EL PROPIO MAZÓN DÉ UN PASO ATRÁS

En las filas del PP la tesis que cobra más fuerza es que Feijóo dejará que Mazón aguante prácticamente toda la legislatura y cuando esté próximo el momento de las elecciones en la Comunidad Valenciana, 'Génova' optará por otro candidato.

Además, hay cargos 'populares' que incluso no descartan que sea el propio Mazón el que anuncie que da un paso atrás, una vez que haya avanzado la recuperación en la Comunidad Valenciana y haya rehabilitado su figura lo que se pueda, según fuentes de la formación. "No debe ser candidato de nuevo. Hay que preservar la marca PP", sostiene en privado uno de los consultados. Desde la oposición se le siguen reclamando explicaciones y en breve las tendrá que dar en sede parlamentaria, ya que la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana ha fijado su comparecencia para el día 17 de noviembre, tras escuchar a las víctimas. Dentro del PP no se han acallado las críticas por su gestión el fatídico 29 de octubre y el hecho de que estuviera "desaparecido" en una comida el día de la tragedia. Precisamente, esta semana la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado que declare como testigo en la causa de la dana a la periodista Maribel Vilaplana, que aquel día comió en un restaurante con Mazón. Tampoco ha disminuido la crítica en la calle por la actuación del preside de la Generalitat. De hecho, este pasado sábado una nueva manifestación recorrió el centro de Valencia para reclamar de nuevo su dimisión. FUNERAL POR LA DANA Y LA PRESENCIA DE MAZÓN La Asociación de Víctimas Mortales ha manifestado que Mazón puede tener "la deferencia" de no ir al funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana previsto para el miércoles y ha pedido que se le traslade que no vaya a saludar. De hecho, la presidenta de la asociación, Rosa Álvarez, ha señalado que el funeral reservará solo un "papel relevante" para Casa Real y los familiares. El pasado martes, desde Moncloa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reclamó al presidente de la Comunidad Valenciana que escuche y respete a las víctimas de la dana. En 'Génova' evitan entrar en la polémica y señalan que "habrá gente que no quiera que vaya Carlos Mazón" al funeral y también "habrá gente que no quiera que vaya Sánchez", según aseguran fuentes del equipo de Feijóo.