Carguero neerlandés es dañado por artefacto explosivo en el Golfo de Adén, según su operador

LONDRES, 29 sep (Reuters) - El carguero Minervagracht, de bandera neerlandesa, sufrió daños sustanciales tras ser alcanzado por un artefacto explosivo en el golfo de Adén, informó el lunes el operador del buque.

"Hoy temprano, el buque de carga general Minervagracht, que navegaba por el golfo de Adén, en aguas internacionales, fue atacado por un artefacto explosivo no identificado, que ha causado importantes daños al buque", dijo Spliethoff, operador del buque en Ámsterdam.

"Tras el ataque, el Minervagracht está sufriendo un incendio. Como consecuencia, dos miembros de la tripulación del Minervagracht han sufrido heridas. Actualmente la tripulación de 19 personas está siendo evacuada a buques cercanos en helicóptero". (Reporte de Jonathan Saul; Edición en español de Javier López de Lérida)