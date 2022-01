Carla Simón e Isaki Lacuesta competirán por el Oso de Oro en la Berlinale

Carla Simón, con 'Alcarràs', e Isaki Lacuesta, con 'Un año, una noche', competirán por el Oso de Oro en la 72ª. edición del Festival Internacional de Cine de Berlín que arrancará el próximo 10 de febrero y se prolongará hasta el domingo 20 de ese mismo mes y en el que la actriz francesa Isabelle Huppert será reconocida con el Oso de Oro de Honor.

'Alcarràs' es el segundo largometraje de Carla Simón tras su debut en 2017 con 'Verano 1993', cinta con la se alzó con tres premios Goya, incluyendo el de mejor dirección novel. En su nuevo filme, la directora catalana regresa a las zonas ruales para relatar, con actores no profesionales, la vida de los Solé, una familia agrícola de Lleida .

'Un año, una noche' es el nuevo laragometraje de Lacuesta, director de 'La próxima piel' o 'Entre dos aguas' y está basado en el libro 'Paz, amor y Death Metal', de Ramón González, superviviente del atentado terrorista perpetrado por Estado Islámico que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2015 en la sala de conciertos Bataclán de París en el que murieron 130 víctimas y fueron heridas más de 400. El filme está protagonizado por Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera, Natalia de Molina y cuenta con la participación del cantante C. Tangana.

Esta es la lista de títulos que participarán en la competición oficial de la 72ª edición del Festival de Berlín que abrirá el filme 'Peter von Kant', del cineasta francés François Ozon

- AEIOU - A Quick Alphabet of Love, de Nicolette Krebitz

- 'Alcarràs' de Carla Simón

- 'Avec amour et echarnement (Both Sides of the Blade)', de Claire Denis

- 'Call Jane' de Phyllis Nagy

- 'Drii Winter' (A Piece of Sky), de Michael Koch

- 'Un été comme ça (That Kind of Summer)' de Denis Côté

- 'Everything Will Be Ok' de Rithy Panh

- 'Leonora addio' de Paolo Taviani

- 'La ligne (The Line)' de Ursula Meier

- 'Nana (Before, Now & Then)' de Kamila Andini

- 'Le passagers de la nuit (The Passengers of the Night)' de Mikhaël Hers

- 'Rimini' de Ulrich Seidl

- 'Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush' de Andreas Dresen

- 'Robe of Gems' de Natalia López Gallardo

- 'The Novelist's Film' de Hong Sang-soo

- 'Un año, una noche' de Isaki Lacuesta

- 'Return to Dust' de Li Ruijun