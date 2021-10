Carla Suárez: "Es imposible que me eche atrás, tengo las cosas muy claras"

La tenista española Carla Suárez ha explicado que "es imposible" que las Finales de la Billie Jean King Cup, que España disputará a partir de este lunes en el O2 Arena de Praga, no sean su último torneo en el tenis profesional y ha dicho sentirse "contenta" porque cerrará su carrera "compitiendo" después de haber superado un linfoma de Hodgkin.

"Es imposible que me eche atrás, tengo las cosas muy claras y muy meditadas. Voy a poner punto y final a mi carrera, eso es seguro. Poder compartir con mis compañeras una semana más y poder disfrutarlo por última vez para mí es muy positivo", reafirmó Suárez en una entrevista concedida a Europa Press.

La canaria reconoció que no se "esperaba este año" que está viviendo antes de acabar su carrera. "Primero porque no sabía si iba a ser posible que llegar a Roland Garros, finalmente esa vuelta a la competición y sobre todo por el cariño de mis compañeras, que fue muy especial. Valió la pena todo el esfuerzo de acabar el tratamiento, volver a entrenar. El partido en la pista central de Wimbledon fue precioso", recordó.

En el torneo inglés, comprobó que su "cuerpo ya no aguanta como antes", pero eso no le impidió seguir viviendo "muchas emociones" en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Fueron muchas experiencias positivas que ya no van a volver. El ambiente del equipo español fue muy bueno y eso siempre ayuda. Y finalmente la despedida en el US Open. Ya había desconectado un poquito y he tenido que volver a ponerme. Estoy contenta porque quería retirarme compitiendo", subrayó.

Dentro de este año tan intenso, Suárez también ha comprobado que "el cariño que sentía antes se ha multiplicado". "Puse los cinco sentidos en poder curarme, mi cuerpo reaccionó perfectamente desde el principio y eso también ayudó a que yo estuviera más animada. Estoy agradecida por eso y por tener la oportunidad de ser ejemplo para esa gente que está sufriendo y le cuesta hacer deporte. Que sepan que se puede, que van a pasar por momentos difíciles, pero que el deporte ayuda mucho. Durante mi enfermedad me llegaron muchos mensajes y eso ayuda mucho más de lo que la gente se piensa", agradeció.

Proyectos humanitarios cuanto cuelgue la raqueta

Antes de poner punto y final a una etapa de 15 años en la élite del tenis mundial, la jugadora de Las Palmas pondrá su experiencia al servicio del equipo español que también formarán Sara Sorribes, Nuria Parrizas, Aliona Bolsova y Rebeka Masarova en la República Checa bajo el mando de la capitana, Anabel Medina.

"Estuve durante muchas semanas en comunicación con Anabel y ella sabía mi deseo de querer jugar, si me necesitaba yo iba a estar ahí. Al final me metió en el equipo y para mí es un orgullo y un placer. Tuve que hablar con ella para concretar porque yo ya había anunciado que el US Open iba a ser mi último torneo. Es un campeonato del mundo por países y las conversaciones fueron muy fáciles. En 2008 Anabel y yo jugamos una final y nos gustaría que mis compañeras pasaran por esa experiencia", deseó.

En cuanto a las favoritas al título en Praga, donde España se medirá en la primera fase con Eslovaquia -lunes- y Estados Unidos -miércoles-, destacó a dos. "Republica Checa jugando en casa puede ser de las favoritas y además tiene jugadores que han ganado en 'Grand Slam'. Estados Unidos nunca tiene mal equipo. Lo importante es que nos centremos en los tres primeros días, que es donde nos vamos a jugar todo, y si pasamos a semifinales ya se vería", valoró.

Por último, Suárez desgranó cuáles sus primeros planes de futuro una vez que cuelgue la raqueta. "A corto y medio plazo quiero descansar y desconectar después de todos estos años de carrera y especialmente este último año. Volver a casa, estar con la familia, tengo algunos proyectos humanitarios en mente contra el hambre y la pobreza, a ver si puedo sacarlos adelante. Quién sabe si en el futuro el tenis me vuelve a ilusionar con algo, pero ahora mismo la raqueta la regalo", concluyó entre risas.