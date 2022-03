Carlo Ancelotti cree que las lesiones de Benzema, Mendy y Rodrygo "no parecen muy serias"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró esperanzado respecto a los problemas físicos que obligaron a Karim Benzema, Ferland Mendy y Rodrygo Goes a abandonar el campo en la victoria por 0-3 ante el Mallorca, y aunque deben esperar todavía, cree que "no parecen cosas muy serias".

"Tenemos que evaluarlo en los próximos días, pero no parecen cosas muy serias. Lo de Rodrygo es un golpe que le ha molestado mucho, lo de Mendy es una sobrecarga en el aductor, y lo de Karim ha sido en un salto y no se ha encontrado bien y ha salido. Tenemos que esperar al miércoles para ver si se pueden recuperar para el domingo", apuntó Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano intent√≥ quitar hierro a que hubiese juego brusco en el partido y cree que Pablo Maffeo no tuvo "intenci√≥n de hacer da√Īo" a Vinicius en un lance del primer tiempo. "Ha sido un partido muy competido, sobre todo en la primera parte, con muchos contactos, pero correcto al final", zanj√≥.

"Creo que el √°rbitro al final ha acertado en sus decisiones, creo que han sido justas. Cuando nos adelantamos en el partido, para evitar problemas, quit√© a Valverde que ten√≠a una amarilla y a Casemiro", a√Īadi√≥ el de Reggiolo.

Para el técnico madridista, la victoria "no cambia nada" pese a que ponen diez puntos de ventaja sobre el Sevilla. "Tenemos ventaja y es bueno en este momento de la temporada. El equipo está bien físicamente y ahora tenemos que pensar en ganar el domingo y ya está", advirtió, reconociendo el "trabajo espectacular" que está haciendo Antonio Pintus, preparador físico, y que hace que su equipo tenga "una calidad física importante".

Finalmente, pese a que la distancia es amplia, Ancelotti tir√≥ de hemeroteca particular para recordar que en el f√ļtbol nada est√° ganado hasta el final. "¬ŅC√≥mo se va a perder una final de Champions cu√°ndo vas ganando 3-0? Me pas√≥ una vez y ojal√° que no me vuelva a pasar", sentenci√≥ en referencia a la derrota en 2005 en Estambul ante el Liverpool ingl√©s.