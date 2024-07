Carlo Ancelotti: "El juego vertical, con o sin Kroos, es la idea siempre"

"La plantilla está cerrada, no tenemos idea de fichar y todos quieren quedarse"

MADRID, 31 Jul. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó no estar "preocupado" por la preparación dispar de sus jugadores durante la pretemporada, ni con lo largo del curso o el esquema de juego tras la salida de Tony Kroos, confiando en "una plantilla espectacular".

"Poco a poco están volviendo los jugadores, de momento hemos trabajado bien, hemos podido evaluar bien los jóvenes de la cantera. Todos los que llegan, llegan preparados. No es como la pretemporada de años antes. Ahora el jugador llega preparado. Nos encanta evaluar los jóvenes de la cantera", dijo en la sala de prensa del estadio Soldier Field de Chicago.

El conjunto blanco disputa este miércoles contra el Milan su primer encuentro de la gira por Estados Unidos de pretemporada y el preparador italiano apuntó que el equipo llegará bien al estreno oficial del curso, el día 14 de agosto en la Supercopa contra el Atalanta. "No estoy preocupado. Tenemos una gran plantilla, espectacular, en todas las posiciones. Se ha incorporado Mbappé que es un jugador fantástico", afirmó.

"No tenemos mucho tiempo para preparar los primeros partidos, los jugadores volverán en buena forma, ellos tienen un programa que empieza quince días antes de que llegan. Era importante descansar. Todo el grupo volverá el día siete y estaremos listos cuando empiece la temporada", añadió.

Por otro lado, Ancelotti fue preguntado por un posible cambio de sistema o de juego tras la retirada de Kroos. "Nos falta Kroos pero tenemos todas las posibilidades del mundo para reemplazarlo de manera distinta, sin su calidad pero tenemos otros recursos. La plantilla está cerrada, no tenemos idea de fichar otro jugador. Tenemos Vallejo, otros jugadores que están entrenando, en esta posición estamos cubiertos. No hay salidas porque todos quieren quedarse", añadió sobre el mercado.

"El juego vertical es lo que queríamos también cuando estaba Kroos. Llegar rápido a campo contrario tienes más oportunidad de crear problemas al equipo rival. El juego vertical, con o sin Kroos, es una idea que tenemos siempre. Bellingham es un jugador que más cerca del área está, mejor es. Tenemos medios: Ceballos, Modric, Tchouameni, Camavinga. Tenemos la idea de controlar el juego, ser verticales, defender bien, todo lo que hemos hecho muy bien el año pasado", dijo.

Además, el técnico de los blancos, que recordó una pasada temporada "fantástica" con la Liga y la Champions y una gran sensación de equipo, apuntó que irá poco a poco con Endrick, quien tuvo "una semana muy emocionante y es muy joven", tras su presentación el sábado en el Santiago Bernabéu. "Tiene una calidad impresionante, se adaptará muy bien al equipo", afirmó.

Por otro lado, Ancelotti fue preguntado por el papel de los canteranos. "Están muy focalizados, me encanta entrenarles. Quieren aprender, escuchan todo. Todos me gustan. No sé si llegarán a jugar en el Real Madrid, pero creo que tendrán futuro en el fútbol porque todos tienen mucha calidad", apuntó.

"Este club ha sido capaz de construir un proyecto con la historia que tiene, gracias a la competencia del presidente y del director general, que han sido capaces de construir en el tiempo una plantilla espectacular. Esto es la llave para que el Madrid sea el club más grande del mundo", añadió.

Ancelotti confió en tener una temporada larga, aunque eso suponga cerca de 80 partidos, sin un plan físico específico pero sí apostando por el descanso individual. "Hay que hacer descanso individual, puede ser una idea nueva, descansar a los jugadores de manera individual", apuntó.

Por último, el ex del Milan, como jugador y entrenador, elogió al equipo italiano, su rival el jueves a las 02.30 hora peninsular española. "Están haciendo un buen trabajo. Es obvio que le deseo lo mejor a un equipo del cual tengo muy buenos recuerdos. Están haciendo un buen trabajo. Los milanistas echan de menos a Paolo Maldini, pero esto es el fútbol. Han fichado a un delantero fantástico como Morata y Camarda es un joven que promete. Mañana será el partido de los jóvenes", terminó.

Europa Press