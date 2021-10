Carlo Ancelotti: "El partido me ha gustado y nos da confianza"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostr贸 satisfecho por el partido firmado por su equipo este martes ante el Shakhtar Donetsk ucraniano en la Liga de Campeones, que les da "confianza" de cara a un Cl谩sico que ser谩 "otra historia", y aunque elogi贸 a Vinicius Jr, dej贸 claro que le era "dif铆cil" destacar a alg煤n jugador por el buen funcionamiento colectivo.

"El partido me ha gustado. Hemos defendido bien y hemos estado centrados desde el primer momento, aplicando bien la estrategia de no presionar muy arriba y de esperar un poco porque eran peligrosos a la contra. Es un partido que nos da confianza, pero contra el FC Barcelona es otra historia", subray贸 Ancelotti en rueda de prensa tras el encuentro.

El italiano alab贸 el trabajo defensivo de su equipo. "Cuando la porter铆a se queda a cero, el Real Madrid tiene m谩s posibilidades de ganar los partidos", record贸. "El problema es defender bien y lo haces si hay un compromiso colectivo como el de esta noche, y eso no es s贸lo un m茅rito de la defensa sino porque los medios y los extremos han trabajado bien", a帽adi贸.

"Vinicius lo ha hecho muy bien, pero es dif铆cil elegir un jugador que haya destacado porque todos han cumplido muy bien", apunt贸 sobre el brasile帽o, autor de dos goles y de una asistencia. "Ha mejorado mucho (en la definici贸n) y lo est谩 haciendo bien en esta primera parte de la temporada. Ha marcado muchos goles, est谩 disfrutando del trabajo para llegar ah铆 y est谩 con m谩s calidad frente a la porter铆a", afirm贸.

Tambi茅n se mostr贸 satisfecho con Rodrygo Goes. "Me ha gustado mucho el trabajo defensivo que ha hecho, en las contras, me ha gustado mucho el partido que ha hecho", indic贸. En este sentido, no escondi贸 que el brasile帽o "puede ser titular" en el Cl谩sico del domingo. "No lo s茅, pero un jugador que juega as铆 este tipo de partidos es dif铆cil cambiarle", confes贸.

Sobre Karim Benzema, el de Reggiolo cree que "tiene m谩s liderazgo en este momento" en el Real Madrid que cuando coincidi贸 con 茅l en su primer etapa. "Ha elevado su personalidad, entonces era seis a帽os m谩s joven. Como jugador sigue igual y me gustaba antes, y ahora me gusta un poquito m谩s", puntualiz贸.

"El de Mendy es un regreso muy importante para nosotros. Tiene mucha calidad, defiende muy bien y no ha tenido problemas que es lo m谩s importante", expres贸 sobre el franc茅s, que volv铆a a jugar m谩s de cinco meses despu茅s, mientras que de Toni Kroos remarc贸 que "no tiene miedo con presi贸n" y que tanto 茅l como Modric y Casemiro "siguen teniendo ambici贸n y compromiso".