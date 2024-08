Carlo Ancelotti: "Endrick tiene algo muy especial"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este miércoles que Endrick es un jugador que tiene "algo muy especial" porque es "muy rápido y potente" en espacios reducidos, así como "muy hábil" en los desmarques, y que es muy raro ver a un jugador con "este tipo de características".

"Es difícil llegar a alguna conclusión. Lo que veo es que tiene algo muy especial. Es muy rápido y potente en espacios reducidos y muy hábil en el desmarque. Es un gran talento. Es bastante raro ver a un jugador con este tipo de características", comentó el técnico italiano a los medios del club tras la derrota en el debut de pretemporada ante el Milan.

Ancelotti destacó el nivel de forma con el que ha llegado Arda Güler, al que ve "más potente, resistente" pero con la misma "calidad". "Ha llegado muy bien. Ha entrenado bien en el periodo de vacaciones, ha hecho un buen trabajo porque ha llegado en una buena condición física. Va a ser una temporada importante, con más protagonismo que el año pasado", apuntó.

Sobre la posición del joven turco, el técnico italiano tiene claro que donde mejor rinde es "entre líneas", en la posición de '10'. "También hacia la derecha. Por la izquierda juega tan bien como por el centro o la derecha, pero por ahí hará más ocasiones para disparar. Si jugamos con tres jugadores en el medio del campo, él podría ser uno", señaló.

Ancelotti explicó que, en el primer partido de la pretemporada, es "un riesgo" ir "constantemente" arriba a presionar. "Tenemos que ir a presionar cuando sea el momento de presionar fuerte. Lo podemos hacer porque atrás somos bastante rápidos y contundentes en el uno contra uno. Tenemos que trabajarlo", añadió.

A pesar de ello, y de la derrota, el italiano se mostró satisfecho por haber "competido, luchado y hecho buenas cosas". "Es el primer partido de la pretemporada, con muchos jóvenes. Lo importante era competir y lo hemos hecho durante todo el partido", recordó.

"La valoración es positiva. Para los jóvenes es una gran ilusión jugar este tipo de partidos. En la primera parte, con más veteranos como Rüdiger y Modric, hemos manejado mejor, pero en este momento, estos jugadores no pueden jugar más de 45 minutos. Ahora vamos a preparar el siguiente partido", analizó Ancelotti.

El entrenador blanco recordó que este jueves vuelven Vinícius y Militão. "A ver si pueden jugar una parte del partido. Los que empezaron el día 15, como Lucas, Fran, Brahim o Ceballos ya muestran una buena condición", dijo.

Sobre el estado físico del equipo, el de Reggiolo comentó que el objetivo es intentar tener a los jugadores en "la mejor condición física posible". "En lo táctico no hay muchas cosas que hacer, porque más o menos el equipo es el del año pasado. Las estrategias son bastante claras. Tenemos que adaptar a los nuevos, pero lo haremos poco a poco. No podemos adaptar a Mbappé o Endrick en cinco días", apuntó.

"Hemos jugado con un 4-4-2 porque se habían acabado los medios, si no seguiríamos con 4-3-3. Como dije el otro día, este equipo puede jugar en cualquiera de esos sistemas. No cambia la idea del juego que tenemos, cambia solo el aspecto defensivo. Con un 4-3-3 puede ser que tengas un bloque bajo más sólido", añadió Carlo Ancelotti continuando en el plano táctico.

Además, el italiano quiso elogiar al Joan Martínez del que dijo que "tiene potencial". "Es muy joven, pero tiene todo lo que necesita un central: bueno con balón y muy atento. Puede tener futuro en el Real Madrid. Tiene que seguir jugando en la cantera, pero hasta ahora se ha hecho un muy buen trabajo con él porque es muy bueno", argumentó.

Por último, el entrenador del Real Madrid confesó que no les dijo "nada especial" a los canteranos debutante, solo que disfrutasen del momento porque jugar "con la camiseta del Real Madrid" no les pasa a todos. "Es un momento muy importante. No pueden tirarlo a la basura con ansiedad y preocupación. Por lo que he visto lo han disfrutado", concluyó.

Europa Press