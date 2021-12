Carlo Ancelotti: "Es una virtud del equipo saber sufrir cuando no es capaz de jugar al fútbol como quiere"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostr贸 "muy satisfecho" con su equipo en la victoria de este mi茅rcoles ante el Athletic Club porque considera que apel贸 a su car谩cter para "saber sufrir cuando no es capaz de jugar al f煤tbol como quiere".

"En la segunda parte hemos fallado m谩s pases que en la primera y hemos sufrido 15-20 minutos, pero es una virtud del equipo el saber jugar y el saber sufrir cuando no es capaz de jugar al f煤tbol como quiere. Hay otros que cuando pasa esto bajan los brazos, pero el Real Madrid tiene un car谩cter muy fuerte y un compromiso muy grande", celebr贸 Ancelotti en rueda de prensa.

Por ello, el italiano advirti贸 que "no es suerte el haber ganado siete partidos seguidos". "Estoy muy satisfecho, me ha gustado m谩s el final que la primera parte, que parec铆a una exhibici贸n pero sin 'punch' y sin crear oportunidades porque faltaba algo en el tramo final", confes贸.

Adem谩s, achac贸 el dominio del Athletic porque este es "un equipo muy bueno, que pone mucha intensidad, que nunca ha perdido fuera de casa y que ha descansado dos d铆as m谩s". "La primera parte estuvimos bien, pero si en la segunda no aumentamos la ventaja los 煤ltimos minutos son as铆, no hay partido con 1-0 que no vayas a sufrir porque todo puede pasar", remarc贸.

El de Reggiolo reconoci贸 que ahora le llegan tres partidos "muy cerca" ante la Real Sociedad, el Inter y el Atl茅tico donde no tendr谩n "tiempo para descansar" por lo que debe "evaluar las decisiones" que tomar谩 para mantener una "racha muy buena" y de la que elogia "el ambiente muy bueno". "Estoy satisfecho de todos, de los que juegan y de los que no, de los que juegan mucho o un minuto, me gusta", apunt贸.

"El equipo ha terminado cansado en la parte final, es normal cuando juegas contra un rival m谩s fresco esto lo pagas un poco y es algo que tengo que evaluar para el pr贸ximo partido, el si los que acabaron cansados pueden volver a jugar de inicio, pero con los cinco cambios puedo meter un equipo con calidad y luego meter m谩s energ铆a", a帽adi贸.

Finalmente, Ancelotti valor贸 que el Athletic tuvo "oportunidades" y que jug贸 "bien, sobre todo la segunda parte", pero puntualiz贸 que "durante 30 minutos s贸lo ha jugado el Real Madrid", mientras que alab贸 a Courtois por hacer "cosas extraordinarias". "No me preocupa (que intervenga tanto), tenemos que mejorar el aspecto defensivo. Hemos sufrido estos dos partidos a bal贸n parado, pero en los 15 primeros no hab铆amos encajado as铆", zanj贸.