Carlo Ancelotti: "He fallado, pero la derrota no nos hunde"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoci贸 que hab铆a "fallado" y que no hab铆a hecho "un planteamiento bueno" en el Cl谩sico de este domingo contra el FC Barcelona, pero no va a hacer "un drama" de una derrota que no va a tener efecto negativo sobre su equipo, demandando ahora tener "tranquilidad y equilibrio".

"El planteamiento con Modric de '10' era para intentar salir bien con el bal贸n desde atr谩s y encontrar espacios con Valverde, Rodrygo y Vinicius, pero no ha sido bueno y no ha salido bien, no he hecho un planteamiento bueno para intentar ganar", expres贸 Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano dej贸 claro que el Bar莽a hab铆a jugado "mejor" y que hab铆a "merecido ganar". "No es un problema para m铆 tener la responsabilidad porque ha sido as铆, a veces aciertas y a veces fallas. Hoy he fallado, pero no hago un drama y no nos hunde la derrota. Sabemos lo importante que es este partido y lo sentimos mucho, pero tenemos que seguir y mirar hacia adelante, y sobre todo tener tranquilidad y equilibrio, tenemos que pensar que tenemos nueve puntos de ventaja", subray贸.

El t茅cnico madridista asegur贸 que "no" entend铆a que el VAR no entrase en la entrada de Aubameyang a Kroos con 0-0, pero no le dio m谩s importancia. "No quiero entrar porque no quiero excusas, hemos jugador muy mal y he planteado el partido muy mal", reiter贸.

"Si hacemos balance hasta ahora, creo que habr铆amos firmado todos a inicio de la temporada estar a 20 de marzo con nueve puntos de ventaja en la Liga y en cuartos de la Champions", a帽adi贸 Ancelotti, que cree que el par贸n es "bueno" ahora tanto para "recuperar" a Benzema y Mendy como "para entrenar y para tener tiempo para digerir esta derrota".

El entrenador del Real Madrid tambi茅n recalc贸 que no vio "falta de actitud" en sus jugadores y agradeci贸 que la afici贸n entendiese que "no era un buena noche", mientras que insisti贸 que "nadie sabe qu茅 va a pasar" en la pelea por la Liga. "Tenemos ventaja, pero hay que pensar en ganar partido a partido. No creo que al equipo le vaya a afectar esta derrota, yo puedo fallar una vez en el planteamiento, dos veces es bastante raro", advirti贸.

"No tenemos que pensar que hemos perdido porque no estaba Karim. Intentamos apretar y salir bien, pero cuando se adelantaron nos costaba m谩s presionar y recuperar el bal贸n, ellos han controlado mejor la posesi贸n y hemos arriesgado con la l铆nea alta", opin贸 Ancelotti, que confirm贸 que Gareth Bale se cay贸 de la lista porque "no se encontraba bien tras el entrenamiento". "No s茅 si va con Gales, tomaran ellos la decisi贸n de si puede jugar o no", zanj贸.