Carlo Ancelotti: "La generación de ahora tiene menos respeto a la autoridad"

MADRID, 7 Ene. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, descartó este viernes que hubiera algún tipo de problema con un jugador en el que tiene "mucha confianza" como Dani Ceballos tras el enfado de éste antes de salir ante el Alcoyano, aunque sí reconoció que, más allá de lo deportivo, las generaciones de ahora parecen tener "menos respeto a la autoridad".

Las imágenes televisivas captaron un gran enfado del centrocampista con el técnico antes de salir al campo para los últimos minutos del duelo de Copa del Rey, en lo que era su primer partido desde que se lesionase en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, el italiano le restó importancia al asunto.

"Lo que pasó es lo que le pasa a un jugador que tiene ganas de jugar y de volver. Quería darle minutos, pero como le expliqué, no era el partido más indicado para él tras la lesión y en un campo donde podía tener problemas", remarcó Ancelotti en rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Valencia.

Luego, cuando ya decidió a meterle cuando "quedaban cinco minutos", el utrerano tuvo que esperar "más" y ya vio que se "enfadó". "Le dije que podía tener razón y que a lo mejor había esperado demasiado, pero después todo está bien, sabe que tengo mucha confianza en él", subrayó.

Antes de ser preguntado por este tema, el de Reggiolo fue cuestionado por cómo era su relación como futbolista con sus entrenadores. "Creo que esto no es un tema deportivo, es social, han cambiado las generaciones. El respeto que le tenía a mi padre no es el mismo que el que me tiene mi hijo porque ha cambiado el mundo, pero no es más complicada, es más distinta. Es una generación que tiene menos respeto a la autoridad", sentenció.

A nivel deportivo, Ancelotti dejó claro que no tienen 'Viniciusdependencia' y que el brasileño es un jugador que lo ha hecho "muy bien en la primera parte de la temporada". "Nos ha ayudado muchas veces a ganar como también Benzema o Militao, pero hablar de uno solo en el Real Madrid me parece demasiado", puntualizó.

El entrenador madridista confirmó que el brasileño "vuelve" ante el Valencia y que está "bien" tras pasar el coronavirus. "Nos da desborde, uno contra uno, la posibilidad de hacer contragolpes o marcar goles. Ha aportado mucho y si le dejas espacio es muy peligroso", opinó.

También habló de Hazard, del que cree que físicamente está bien y que únicamente necesita "volver a jugar con la confianza que tenía antes". "Creo que está cerca de su mejor nivel, ojalá lo podamos ver pronto", deseó.

"No sabemos si puede viajar todavía a Arabia", replicó sobre Gareth Bale, al que deben "evaluar" sobre su disponibilidad para estar en la Supercopa de España de la semana que viene por "un problema de espalda". "No se encuentra bien y no puede apretar al cien por cien", añadió, confirmando que además del galés, Carvajal, Jovic, que sigue dando positivo "pero con una carga baja" y Mariano serán baja ante el Valencia, aunque el de Leganés y el serbio tienen posibilidades de entrar en la lista para la Supercopa.

Sobre Fede Valverde, reconoció que "últimamente no ha jugado como al principio porque es parte de la competencia que hay en el Real Madrid" y que en su caso es con Casemiro, Kroos y Modric, pero que tiene confía "mucho" en él y que tiene "su sitio en este equipo".

Ancelotti celebró que estén "manejando bastante bien el tema de las lesiones musculares" en los últimos meses pese a tener un "calendario muy intenso" y reiteró que "el aspecto a mejorar" el de abrir las defensas cerradas, lo que deben trabajar ahora "con video porque no hay mucho tiempo para entrenar".

El italiano confesó también que en los últimos partidos ha estado algo más irascible con los árbitros. "Es verdad que me enfadé un poco en los dos últimos partidos, pero fue un momento, tengo mucho respeto por los árbitros y el nivel es bueno. También pasa que los entrenadores se equivocan en los partidos a veces", señaló.

El Real Madrid intentará este sábado volver a la senda de la victoria en LaLiga Santander y en el Santiago Bernabéu ante el Valencia, un equipo que "lo está haciendo bien y que tiene una buena organización". "Tenemos que volver a jugar como antes del parón de Navidad, creo que el equipo está bastante bien", expresó, sin darle importancia a la cantidad de faltas que puedan hacer los de José Bordalás.

"Cada equipo tiene su estilo, no significa mucho. Es verdad que el Valencia defiende muy bien y con intensidad, y esto es lo normal, nosotros también cuando necesitamos defender tenemos que meter intensidad en los duelos", zanjó el preparador madridista.

Ancelotti ve a todos los equipos como "amenaza" en esta Liga y elogió a su principal perseguidor, el Sevilla, un equipo "muy bueno, bien organizado, con calidad y con un entrenador con experiencia". "Es un rival muy fuerte, como el resto, y tenemos que hacer bien nuestro camino como en la primera vuelta", advirtió.

Finalmente, el italiano aseguró que no ha "hablado" con el club del mercado invernal y que piensa que no habrá salidas porque "todo el mundo está contento y quiere luchar esta temporada con el Real Madrid", mientras que no está "tranquilo" por el emparejamiento con el Elche en Copa del Rey en comparación con los otros que ha habido en octavos. "Hay que prepararlo bien porque será complicado y jugamos fuera. Para mí no hay sorteo bueno ni malo", admitió.