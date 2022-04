Carlo Ancelotti: "La historia del Real Madrid en la Champions es una responsabilidad muy positiva"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que el historial que tiene el club en la Copa de Europa "cuenta mucho", pero más para sus jugadores, que notan "una responsabilidad muy positiva", y resaltó que para el conjunto madridista "no es un éxito" haber llegado a unas semifinales ante un Manchester City frente al que tiene las dudas sobre si jugar "con dos o tres delanteros" y frente al que será "importante defender bien".

"La historia del Real Madrid en esta competici√≥n cuenta mucho, m√°s para nosotros que para los rivales. Esta historia que ha crecido en estos a√Īos ayuda a los jugadores a sentir el peso de esta camiseta, que es algo positivo y no negativo, es una responsabilidad muy positiva", afirm√≥ Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

El italiano record√≥ que al principio de temporada "la opini√≥n p√ļblica pensaba" que el conjunto madridista no llegar√≠a lejos en la Champions. "Hay dos equipos en las semifinales que nadie pensaba que iban a llegar, el Real Madrid y el Villarreal. Estamos muy contentos y ahora vamos a competir, siempre he dicho que √≠bamos a competir y lo vamos a hacer este martes y la semana que viene, vamos a luchar cien por cien", advirti√≥.

En este sentido, recalcó que "la presión es parecida" para ambos equipos. "Para el Real Madrid no es un éxito el llegar a una semifinal, tenemos las ganas de llegar a la final, que sí es un éxito porque, habitualmente, si llega a la final, tiene más porcentaje de ganarla", comentó.

Para el de Reggiolo, con el cambio de la regla de los goles a domicilio, la eliminatoria "va a ser m√°s abierta"". "Tenemos que jugar 180 minutos. En este tipo de partidos hay una mezcla de felicidad por estar muy cerca de la final de la competici√≥n mas importante del mundo y tambi√©n la preocupaci√≥n de jugar contra un equipo fuerte, pero estamos acostumbrados porque en esta Champions hemos tenido partidos muy duros ante equipos que eran de los favoritos", a√Īadi√≥.

Ancelotti reconoci√≥ que Ferland Mendy est√° "bien", pero que tiene "dudas" sobre David Alaba y "m√°s dudas" Carlos Casemiro. "El √ļltimo entrenamiento nos va a decir algo m√°s sobre ellos. Tengo m√°s confianza con Alaba, Casemiro lo est√° intentando y est√° cerca, y si no juega, jugar√° el pr√≥ximo", detall√≥.

El entrenador madridista también tiene claro que "no" están pensando en la posibilidad de ganar el sábado el título de LaLiga Santander que está "mucho más cerca". "Se puede ganar en nuestro estadio y lo vamos a intentar, estamos felices por ganarla un mes antes", apuntó.

"El ambiente es muy bueno porque este es el tipo de partidos que este tipo de jugadores, con toda su experiencia, quieren jugar y preparar, as√≠ que es muy sencillo mi trabajo en este periodo, no necesito decirles mucho para prepararlos. No es el momento justo para evaluar la temporada, pero el trabajo para m√≠ este a√Īo ha sido sencillo", remarc√≥.

"defender bien va a ser importante"

Ancelotti insistió en que la eliminatoria se "decidirá" en la vuelta de la semana que viene y admitió que tiene "la duda" sobre si apostar "por tres delanteros o por dos", dejando claro que debe "tener en cuenta a todos los jugadores" y que tanto Rodrygo como Eduardo Camavinga "están muy bien y han aportado mucha energía".

El preparador italiano no quiso "entrar" en las palabras de 2014 de Pep Guardiola cuando dirigía al Bayern y se vio las caras con un Real Madrid al que calificó de "atletas", pero sí sabe que este cruce "va a ser otra historia".

Igualmente, no escondió que si su equipo "no está compacto en la fase defensiva va a sufrir". "Defender bien significa tener espíritu colectivo. Defender bien va a ser importante porque el City va a tener fases con el balón y no puedes estar mirando, debes defender e intentar ganar con presión alta, media o baja, y luego, cuando ganas el balón, aprovechar la calidad que tenemos con posesión, juego vertical o los duelos uno contra uno. No hay muchos secretos de lo que vamos a plantear", subrayó.

Finalmente, preguntado por las razones que le hicieron volver a al Real Madrid pese a haber ganado ya la Liga de Campeones fue claro. "Necesitaba un entrenador y para mí ha sido una gran ilusión volver, pero no mi era decisión, yo tenía confianza en lo que podía hacer y lo estoy disfrutando", sentenció.