Carlo Ancelotti: "Lo hicimos hoy mejor juntos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que la primera parte de su equipo este domingo ante el Real Valladolid tuvo "un ritmo blando y lento", pero celebró la mejora de su equipo en la segunda mitad y a nivel defensivo en relación con el encuentro de hace una semana en Palma de Mallorca.

"Tenemos que estar contentos por ganar el partido. Hay que tener en cuenta las dificultades que tuvimos, sobre todo en la primera parte donde el ritmo ha sido blando y lento. En la segunda fuimos más activos delante y tuvimos más movilidad con el balón", señaló Ancelotti en rueda de prensa tras el choque recogida por la web del club.

El italiano apuntó que tras el descanso el equipo estuvo "más compacto y recuperando el balón rápidamente" cuando se perdía, además de estar "mejor defensivamente respecto al partido contra el Mallorca". "No solo los delanteros han mejorado; lo hicimos mejor juntos", advirtió.

El partido se abrió con un gol de falta de Fede Valverde, del que quiere "aprovechar su golpeo", y en el que no pudo marcar Kylian Mbappé en su estreno ante su afición. "Es un delantero espectacular, muy rápido, se mueve muy bien sin balón, ataca la espalda y ha tenido tres o cuatro oportunidades que las ha generado con su movimiento. En esta posición va a marcar porque siempre lo ha hecho, no hace falta que juegue por la izquierda o el centro siempre porque va a hacer muchos goles", añadió.

"Endrick tiene muy buena pinta y un potencial enorme. Ha demostrado su calidad muy rápido con su control y es muy potente con su golpeo. Es un delantero centro de área y muy peligroso en espacios reducidos", remarcó sobre el delantero brasileño al que le bastaron pocos minutos para hacer el 3-0.

En este sentido, y tras hacer titular a Arda Güler, Ancelotti indicó que para el turco y el delantero brasileño "este partido es parte de su progresión". "Tanto a Arda como a Endrick les tenemos que dar minutos poco a poco para que se adapten bien al equipo y puedan progresar constantemente. Todos los días y todos los partidos pueden ser una buena oportunidad para estar al nivel del Real Madrid", comentó.

El técnico del Real Madrid confirmó que el guardameta ucraniano Andrey Lunin se queda en el equipo y aseguró que no se siente "presionado" por la cantidad de jugadores que tiene y a los que deja sin jugar. "Estoy muy contento porque los que tienen menos minutos aprovechan los minutos que les doy. Por ejemplo, Lucas Vázquez no suele ser titular y es uno de los mejores en los entrenamientos, por eso hacer una alineación es tan difícil. Me entristece un poco, pero es mi responsabilidad elegir a los que empiezan", detalló.

"Lo correcto es que un jugador levante la mano cuando esté cansado, pero en 40 años no ha pasado, por eso tengo que ver quiénes son los que están cansados. Los jugadores tienen que tener más responsabilidad en este sentido, ya lo he hablado con ellos porque tengo muchos recursos en el banquillo y hay jugadores que están bien y merecen jugar", agregó al respecto.

