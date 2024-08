Carlo Ancelotti: "Para mí no hay 'tema Rodrygo'"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comentado este viernes que para él "no hay 'tema Rodrygo'", sin darle importancia a algunos rumores que sitúan al delantero brasileño Rodrygo Goes fuera del club merengue, en vísperas de enfrentarse al Real Valladolid durante la jornada 2 de LaLiga EA Sports.

"He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo y él me ha dicho que el mensaje era 'fake', que él no ha dicho nada. Está muy contento aquí, está trabajando muy bien. Ha sido uno de los mejores en estos partidos, entonces no hay ningún problema con él", aludió a las supuestas palabras de Rodrygo sobre irse del Real Madrid.

"Para mí no hay 'tema Rodrygo' porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz y encantado porque está jugando. Entonces es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo", aseveró el entrenador italiano del conjunto blanco.

Por otra parte, describió como "muy importante" jugar en el Estadio Santiago Bernabéu para este inicio del torneo liguero. "Tenemos ganas de volver, porque hace tiempo que no hemos jugado ahí, y mostrar una buena imagen, ganar el partido y pasar un día feliz", afirmó Ancelotti.

Luego comnfirmó que el mediapunta inglés Jude Bellingham había "tenido un golpe" durante el entrenamiento matutino y que los médicos del equipo "lo están valorando". "El partido del domingo lo hemos preparado bien, por lo que hemos hecho esta semana, hemos trabajado en lo que no nos ha salido bien en el partido contra el Mallorca. Hemos entendido muy bien lo que ha pasado, hemos intentado arreglarlo esta semana y creo que contra el Valladolid va a ser un buen test", añadió.

Habiendo analizado ese 1-1 de su estreno liguero ante el Mallorca, el técnico merengue fue tajante. "Nos ha faltado en algunos momentos equilibrio y tenemos que trabajar en esto. No es tan complicado intentar buscar la solución. Cuando el problema está claro, también hay una clara solución", argumentó Ancelotti en su rueda de prensa.

También negó que sea arriesgado no buscar a un central más en el mercado de fichajes. "Como hemos dicho, tenemos recursos ahí para reemplazar, que son los jóvenes que tenemos y que son muy buenos. Como emergencia tenemos también a Tchouaméni, entonces esperamos a Alaba con toda la calma del mundo", indicó el técnico transalpino.

Mientras, evitó polémicas por el horario del partido cuando están previstas altas temperaturas para ese momento. "Nosotros jugamos cuando nos dicen de jugar, donde nos dicen de jugar. La verdad es que tenemos que tener en cuenta la salud de los jugadores y nada más", apuntó.

Al ser preguntado nuevamente por Rodrygo, Ancelotti tuvo alabanzas. "Todos sabemos cuáles son las calidades que tiene, en estos dos partidos lo ha hecho muy bien porque ha marcado contra el Mallorca y ha aportado mucho en el partido contra la Atalanta. Está claro que, cuando tenemos el equipo ofensivo, los delanteros tienen que trabajar un poco más, y él lo está haciendo muy bien", insistió acerca del brasileño.

"Creo que ésta es un poco la característica, no solo de este equipo, sino de los equipos de los últimos años. Por la presencia de Vinícius jugamos un poco más por banda izquierda, por la calidad que él tiene. Ha sido una característica de este equipo en los últimos años porque también Benzema quería jugar por la izquierda o centro-izquierda, y también Bellingham quería jugar por centro-izquierda", resumió.

Otra cuetsión candente en la sala de prensa de Valdebebas fue que el centrocampista Mario Martín haya sido cedido al Real Valladolid, a la vez que Eduardo Camavinga sigue ausente. "La lesión de Camavinga era lesión de un mes, creo que volverá al final de septiembre. Creo que no podemos bloquear el crecimiento de un jugador por un mes y hemos pensado que un año para jugar puede ser muy importante para su progresión y así lo hemos hecho. El jugador estaba de acuerdo, jugará un año y volverá más fuerte y más listo", opinó sobre Martín.

Igualmente se habló del atacente francés Kylian Mbappé en la conferencia de Ancelotti. "Yo creo que va a ser un día muy bonito para Mbappé volver por primera vez a jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él y por cierto él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido, la afición va a disfrutar", apostilló el entrenador del Real Madrid.

Por último, el técnico italiano señaló que Endrick Felipe "está muy bien" pese a no haber debutado. "Se está adaptando muy bien. He dicho otras veces que tiene calidad por sus etapas impresionantes y tendrá los minutos teniendo en cuenta la competencia que merece, teniendo en cuenta la competencia que hay en este equipo", avisó finalmente.

