Carlo Ancelotti: "Puedo estar loco, pero el equipo me ha gustado y no tengo que reprocharle nada"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dej√≥ claro que su equipo le hab√≠a "gustado" y que no ten√≠a "nada que reprocharle" pese al empate sin goles de este mi√©rcoles en el Santiago Bernab√©u ante Osasuna, y afirm√≥ que le parec√≠a penalti el pisot√≥n a Vinicius y que no le hab√≠a "convencido mucho" las explicaciones que le dio el colegiado sobre el tiempo a√Īadido.

"¬ŅQuieres la verdad?", le espet√≥ con una sonrisa al periodista que le cuestionaba sobre su valoraci√≥n del partido. "Puedes decir que estoy loco, pero el equipo me ha gustado. La primera parte no mucho, pero en la segunda estuvo mucho mejor y no tengo que reprochar nada a mis jugadores", opin√≥.

Sobre el posible penalti por un pisotón a Vinicius en la primera parte, admitió que era "un tema muy, muy complicado". "Lo que he visto es que Vinicius le decía al árbitro que mirase el VAR y no entendía el por qué. Ahora lo entiendo, me parece penalti, pero... Por qué no ha intervenido el VAR no lo sé", afirmó.

S√≠ se quej√≥ tras el partido al colegiado Soto Grado del tiempo que se a√Īadi√≥. "Me parec√≠a poco por la evoluci√≥n del partido y he pedido una explicaci√≥n que no me ha convencido mucho, la verdad", confes√≥ el italiano.

Ancelotti cree que pese a no haber sido capaz de ganar en sus tres √ļltimos partidos en el Santiago Bernab√©u los del Sheriff y Osasuna "se merecieron ganar" por el juego, y remarc√≥ que este tipo de encuentros "son m√°s complicados por las caracter√≠sticas de esta plantilla".

"Tenemos extremos muy fuertes en el uno contra uno y a veces nos falta presencia en el √°rea o medios entren. En la segunda parte lo hemos intentado, muchas veces por fuera, con centros peligrosos, tenemos que intentarlo con las caracter√≠sticas que tenemos", a√Īadi√≥ Ancelotti, que aclar√≥ que no meti√≥ a Luka Jovic o Mariano porque no necesitaban "m√°s presencia f√≠sica" sino "m√°s entrada en el √°rea" y "anticipar un poco m√°s la jugada".

Finalmente, el t√©cnico madridista mostr√≥ su apoyo a Ronald Koeman ante su posible destituci√≥n. "Me han destituido muchas veces y sigo vivo, contento. Es parte de tu trabajo ser destituido y t√ļ tienes que darlo todo hasta que eres entrenador y el d√≠a despu√©s de ser destituido mirar hacia delante con la conciencia tranquila de haberlo dado todo. Creo que Koeman est√° dando todo lo que puede dar", sentenci√≥.