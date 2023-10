El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado que el mediapunta inglés Jude Bellingam "hace olvidar que tiene 20 años" en cada partido que juega, a rebufo de un doblete suyo al CA Osasuna durante la victoria merengue, por un amplio 4-0, en la jornada 9 de LaLiga EA Sports.

"La madurez que tiene, porque todas las veces nos hace olvidar que tiene 20 años", respondió Ancelotti, en rueda de prensa, a la pregunta sobre qué le sorprendía más de Bellingham. "Es un jugador muy maduro, muy inteligente, que aprende muy rápido y que también está muy contento de estar aquí. Está disfrutando de su momento, pero siempre con los pies al suelo, con mucha seriedad y mucha profesionalidad", argumentó.

"Lo de Bellingham es lo de siempre, está encontrando mucha posibilidad de frente, está muy metido en el juego de ataque por el hecho de que no tiene una posición fija en el campo. Eso le da ventaja, llega desde segunda línea muy bien, combina bien con los compañeros, ha sido un inicio de temporada sorprendente en todos los aspectos. Obviamente nadie esperaba este nivel en términos de goles", dijo el técnico merengue.

En este sentido, Ancelotti analizó el sencillo triunfo frente a Osasuna sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu. "Ha sido un partido en el que hemos jugado bien, lo hemos controlado bien. Lo que ha marcado la diferencia ha sido el primer gol, que nos ha permitido jugar con más control sin apretar demasiado en el campo contrario. En la segunda parte, con más espacio, hemos acabado el partido", indicó.

"Creo que todo el mundo es consciente de que no es un delantero centro que marca todos los goles. Es un mediapunta, un interior que llega muy bien. Su prioridad no es la de marcar goles; entonces, cuando llegue el momento, creo que él podrá poner en el campo otro tipo de actitud y de contribución al equipo en términos de trabajo y de calidad", añadió Ancelotti.

El entrenador italiano también habló sobre el delantero brasileño Rodrygo Goes. "Hasta el minuto 75 no podía marcar. Los minutos que ha jugado los ha jugado bien, ha intentado marcar. Ha jugado otro de inicio porque quería meter a un jugador fresco, de frente, con características distintas. A Rodrygo le damos siempre todo el cariño del mundo", subrayó.

"El Madrid está jugando bien al fútbol, sí. ¿Desde cuando? El Madrid siempre juega bien al fútbol. Depende de qué se entienda por jugar bien al fútbol. He visto jugar muy bien al fútbol a muchos equipos. Hoy hemos jugado muy bien con balón, y sin balón también; hemos sido muy sólidos atrás. Tchouameni ha jugado un partido excelente como defensa central por primera vez", apuntó el técnico madridista.

"Hemos presionado bien, hemos sido compactos. En todos los aspectos que tenemos que evaluar, también lo hemos evaluado y he mejorado mucho después de la derrota contra el Atlético. Creo que en el aspecto defensivo hemos mejorado mucho, esto significa que a veces la crítica es bienvenida. Así que muchas gracias a vosotros por la crítica después del Atlético", espetó en tono bromista a los presentes en la rueda de prensa.

De nuevo preguntado sobre Bellingham, Ancelotti comentó que "es más sencillo estudiar a un jugador que fija más la posición". "Él juega por fuera, por dentro, baja, es muy dinámico, etc. Si baja, no es que vaya a dejar de ser peligroso en punta, porque llega por la fuerza física que tiene muy rápido al área rival. Es un tipo de jugador al que tomarle la posición y el control no es tan sencillo", explicó.

No esquivó el italiano las cuestiones sobre los penaltis, después de que Joselu Mato fallase uno en la recta final del encuentro. "Cada día y cada partido cambia porque no hay siempre la misma alineación. Por la alineación de hoy, el que tenía que tirar era Joselu. Después no sé si han hablado en el campo para darle la posibilidad a Rodrygo; no sé qué ha pasado, pero el lanzador hoy era Joselu", insistió al respecto.

Preguntar sobre Bellingham fue tema recurrente en la sala de prensa del Bernabéu. "Está muy bien, se ha adaptado muy bien. Son cosas que nos importan mucho, nosotros y todo el madridismo tiene la suerte de haber fichado a un jugador excelente. Es espectacular, así que estamos muy contentos, yo como entrenador y toda la afición", recalcó.

"Tenemos que estar muy satisfechos, hemos tenido muchos problemas, pero ahora poco a poco vuelven los jugadores. Ha vuelto Mendy y ha jugado un muy buen partido. Con los problemas que hemos tenido, creemos que hemos cumplido", esgrimió Ancelotti sobre las lesiones en su plantilla.

"El primer tramo de la temporada ha sido con todo victorias y en este segundo tramo hemos perdido un partido, pero en los otros lo hemos hecho muy bien. Ahora a descansar, a esperar que no haya lesiones con los jugadores que van con el equipo nacional y a preparar el próximo tramo de la temporada, que va a empezar con tres partidos muy complicados", auguró.

Por otra parte, el entrenador merengue se tomó con buen humor la tarjeta amarilla recibida por Antonio Rüdiger. "Tenemos muchos centrales ahí... O sea, bromeo porque a Tchouameni no le gusta de central, entonces aquí hay otro tema de debate en los próximos días: la posición de Tchouameni como central, que va a ser lo mismo como con Camavinga de lateral izquierdo. Llegará el día en que jueguen Tchouameni de central y Camavinga de lateral izquierdo", exclamó con sorna.

"En general, cuando tú estás en un ambiente de trabajo, el ambiente para que tú puedas sacar lo mejor de ti mismo, o de los otros, tiene que ser limpio. Esto es un ambiente limpio, y nada más. Con personas inteligentes, jóvenes, veteranos... pero se encuentran bien entre ellos. Ellos disfrutan de este ambiente", prosiguió en la rueda de prensa.

Por último, Ancelotti vio "al Modric de siempre, con su calidad y con su compromiso". "Creo que la ovación que ha tenido es normal, por lo que ha hecho hoy y por lo que ha hecho en este club", concluyó el italiano, aludiendo a los numerosos éxitos fraguados a lomos del centrocampista croata.