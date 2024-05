Carlo Ancelotti: "Confío porque somos el Real Madrid, estamos en el lado bueno"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió que confía en avanzar a la final de la Liga de Campeones, que se disputará el 1 de junio en Wembley, porque está "en el lado bueno", aunque insistió en que no hay "optimismo", sino "gran ilusión" y "conciencia" de las "dificultades" que implican este tipo de partidos.

"Confío porque es el Real Madrid, porque tenemos esta plantilla que esta temporada siempre lo ha hecho muy bien, confío en una afición que nos ayuda. Nosotros pensamos que estamos en el lado bueno, pero yo creo que obviamente también Tuchel piensa que están en el lado bueno. Hoy lo disfrutamos, mañana nos preocupamos", dijo el italiano en la rueda de prensa previa a la vuelta de la semifinal ante el Bayern de Múnich de este miércoles (21.00) en el Santiago Bernabéu.

El de Reggiolo, de 64 años, reiteró que el equipo tiene "una gran ilusión" por alcanzar la sexta final de Champions en los últimos once años, lo que considera como "una gran oportunidad". "Las dificultades son muchas. Estamos muy bien, muy motivados, intentaremos hacerlo lo mejor posible", afirmó.

"Hoy es un día que merece la pena vivir. Antes de una final, con toda la ilusión del mundo, es una motivación muy grande. Puede ser más complicado vivir lo de mañana. Antes del partido llega la preocupación, un poco de miedo, pero vivir el día de hoy es espectacular. Preparar una semifinal con la idea de poder llegar a jugar una otra final te da mucha motivación", defendió el italiano.

Aunque Ancelotti intentó rebajar la euforia asegurando que no son "optimistas", sino que tienen "conciencia de las dificultades" que pueden aparecer en el partido". "Puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición. "Puede pasar de todo, pero tenemos la ilusión de pasar en otra noche espectacular", agregó sobre el factor Bernabéu.

"El sábado estábamos contentos por haber ganado el partido y posteriormente la Liga, pero creo que teníamos que controlar nuestra alegría, porque había que preparar este partido. Lo hemos preparado y ahora la Liga está aparcada, el jueves pensaremos en cómo celebrar. Pero por supuesto que la vamos a celebrar", comentó sobre la conquista de la 36º título de LaLiga el pasado sábado, que celebrarán este domingo con la afición.

El preparador madridista reconoció que el Bayern fue "mejor" en la ida, por lo que pidió "respetar" a su rival. "Como club son parecidos. El Bayern es un club que tiene también una gran tradición la gran historia mucho éxito. Nos respetamos, es justo en una semifinal", advirtió sobre los alemanes, un equipo "también con experiencia" y "carácter".

"no quiero tener un equipo con una sola identidad"

"Nos conviene más un partido con intensidad, con ritmo a nivel defensivo, ofensivo. Evaluando el partido de ida, creo que a nivel defensivo se pudo hacer mucho más, queremos hacer mucho más, obviamente con control del juego", analizó sobre la vuelta, apuntando hacia las transiciones como un punto clave en la eliminatoria. "Los dos equipos las hacen muy bien, porque tienen jugadores de calidad. Son los equipos en Europa más peligrosos en este sentido, con un buen equipo se puede manejar el riesgo", añadió.

Asimismo, destacó el nivel de su plantilla y los veteranos, algunos de ellos presentes en la 'Décima' de Lisboa que se conquistó en 2014. "Esta plantilla ha gestionado muy bien este periodo que han empezado casi todos, ahora son un poco menos. La línea general es siempre manejada de estos jugadores, Modric, Kroos, Nacho, Carvajal, Lucas Vázquez. Ellos manejan esta transición que empezó hace mucho tiempo, después la salida de Cristiano Ronaldo. Los jóvenes aprenden muy bien cómo te tienes que comportar en el Real Madrid", reflexionó.

Así, Ancelotti reveló que Andriy Lunin será titular este miércoles, pese al "óptimo" partido de Courtois, ya recuperado, ante el Cádiz este sábado. "Si no cambio de idea esta noche, va a jugar", bromeó. "Courtois jugó porque estaba muy bien en el entrenamiento. Ahora tendrá que tomar su tiempo para llegar a su mejor versión. Hizo un óptimo partido mostrando seguridad y confianza, pero tiene que llegar a su mejor nivel", señaló.

"Modric y Kroos no han jugado juntos, pero lo pueden hacer, lo podrían hacer y lo podrán hacer. Nos planteamos cómo será sin Luka y sin Toni, porque de momento están aquí están aportando, estamos muy felices con ellos", expresó sobre los dos centrocampistas, antes de confesar que su filosofía en el fútbol es "que tu idea tiene que adaptarse a las características de los jugadores". "No quiero tener un equipo que tiene una sola identidad", defendió.

Finalmente, Ancelotti relató que su salida del Bayern en 2017 tras poco más de una temporada fue por falta de "apoyo" de la entidad. "Tenemos una idea y tenemos que tener el apoyo del club, que es fundamental, porque si no el trabajo no sale bien. Tengo una relación fantástica con Rummenigge, con todos los que trabajan ahí. Pero cuando no tienes el apoyo del club es mejor separarse y evitar problemas", zanjó.

Europa Press