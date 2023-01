Carlo Ancelotti: "Cuesta mucho ganar al Atlético de Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene claro que no le provoca una motivación especial el eliminar este jueves al Atlético de Madrid en la Copa del Rey y privar al conjunto colchonero de ganar un título esta temporada, y advirtió que "cuesta mucho ganar" a los de Diego Pablo Simeone, aunque espera que les pueda "ayudar" el volver a jugar en el Santiago Bernabéu dos meses y medio después.

"No pensamos en esto (en dejar al Atlético sin su única opción de ganar un título). Estamos ante la oportunidad de llegar a las semifinales de una competición importante, teniendo en cuenta la fuerza del rival porque cuesta mucho ganar al Atlético. Espero un partido entretenido porque ellos están mejorando y jugaron muy bien el último partido", expresó Ancelotti en rueda de prensa este miércoles.

El italiano no olvida que el duelo "es un derbi y como todos los derbis hay que prepararlo de manera especial contra un equipo fuerte". "Tenemos ganas y ilusión, volvemos a nuestra casa después de dos meses y tenemos ganas sobre todo con este tipo de partidos como son un derbi", subrayó.

En este sentido, cree que, "en teoría", por jugar en el Bernabéu puedan ser más "favoritos", aunque habrá que ver como "va el partido". "A domicilio lo hemos hecho muy bien esta temporada, pero tenemos ganas e ilusión por volver a casa y esto nos va a ayudar. Volver al Bernabéu es algo especial", declaró.

Por otro lado, el de Reggiolo dejó claro que Toni Kroos y Luka Modric "son profesionales" y que "entienden muy bien lo que es este entidad y la calidad de esta plantilla", por lo que no necesita "explicarles nada por qué no juegan", como pudo suceder en San Mamés.

"Ya lo hablamos a principio de temporada. Este es un momento de transición de esta plantilla y hace falta la comprensión de los veteranos y la paciencia de los jóvenes, esto es la clave para el éxito del equipo y para tener buen ambiente y a todos los jugadores motivados", añadió, remarcando que ambos "pueden jugar juntos". "No tengo ninguna duda, aportan mucho y aportarán también en esta temporada. Han jugado un montón de partidos siendo determinantes y seguirán así", zanjó.

En este sentido, Ancelotti no vería "injusto" que su vuelta provocase la suplencia de Marco Asensio o Dani Ceballos porque "puede ser una parte de la rotación" que necesitan hacer "en este tipo de partidos y este tipo de exigencia de esta temporada". "Tengo que intentar meter al mejor equipo posible", advirtió.

El técnico madridista confirmó la baja de Aurelien Tchouameni, al que "le faltan entrenamientos" y que espera para "el domingo" ante la Real Sociedad, pero celebró que vayan "recuperando jugadores" y que "la condición general del equipo está mejorando".

"camavinga estuvo sobresaliente en san mamés"

A nivel individual, habló de otros nombres como los Fede Valverde, Camavinga o Nacho. Del uruguayo, indicó que "todavía no ha llegado a su mejor nivel" y que es "bastante normal" que no esté al nivel de la "primera parte de la temporada. "Tenemos que ser pacientes, no es que le pidamos marcar goles, le pedimos aportar en defensa y ataque y lo está haciendo. Cuando llegue a su mejor nivel volverá a marcar", apuntó.

Sobre el francés, consideró que su ímpetu "es una calidad" y no un defecto. "Intenta cortar muchos pases y a veces llega un poco tarde, pero el ímpetu lo debe de tener. No es un jugador que dé patadas si no hay balón, es bastante agresivo porque tiene mucha energía y es un medio moderno. Nos ayuda mucho en defensa y ante el Athletic estuvo sobresaliente porque tácticamente jugó muy bien. Para mí, no fue una sorpresa, pero en el aspecto defensivo lo hizo de manera fantástica", recalcó, admitiendo que podría ser "una idea para el futuro" juntarle en el doble pivote con Tchouameni.

"Nacho puede jugar en todas las posiciones de la defensa y creo que cumple siempre. Sus características son más las de un central, pero es tácticamente tan inteligente que puede cumplir en todas las partes de la defensa. Siempre es fiable", opinó del canterano.

Por otro lado, Ancelotti insistió en que desde el club deben "proteger el aspecto físico y mental" del brasileño Vinicius Jr. "Tiene un físico espectacular y un aspecto mental muy importante. Tenemos que apoyarle porque le necesitamos y el fútbol también le necesita, pero le veo muy motivado y focalizado, y no se queja", zanjó.

