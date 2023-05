Carlo Ancelotti: "El coraje y la personalidad son un componente muy importante en estos partidos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, asegur贸 que este mi茅rcoles lo pueden "hacer mejor" de lo que lo hicieron en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City, y record贸 que "el coraje y la personalidad" van a ser claves en este segundo duelo ante "el mejor equipo ahora de Europa", frente al que ya tiene claro c贸mo va a jugar.

"El plan es el mismo de siempre, intentar sacar lo mejor del equipo en lo individual y en lo colectivo. Creo que se puede hacer mejor de lo que hicimos en la ida, he visto revisando el partido algunas cosas que se pueden hacer mejor y es lo que intentaremos", se帽al贸 Ancelotti en rueda de prensa.

El t茅cnico italiano record贸 que est谩n "cerca de hacer algo importante como el a帽o pasado". "Falta muy poco y estamos muy ilusionados y motivados, pero tenemos en cuenta que es complicado y dif铆cil, pero las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros", advirti贸.

El de Reggiolo est谩 "muy tranquilo, ilusionado y con mucha fe" en la previa de este duelo. "Ma帽ana ser谩 el d铆a de la preocupaci贸n, de pensar mal, que te va a marcar Haaland, que tirar谩 desde fuera De Bruyne y debes olvidarte de eso y pensar que Vinicius haga un buen regate y que Benzema est茅 listo en el 谩rea, debes lograr que tu cabeza sea positiva", confes贸.

Ancelotti remarc贸 que "para un club como el Real Madrid es bastante normal" llegar a las semifinales de la Champions, pero tambi茅n que "no es tan sencillo". "Lo tenemos que disfrutar y cuando podemos hacerlo es ahora", indic贸.

"Para el Real Madrid, la Champions es especial por la historia que tiene con las primeras cinco Copas de Europa que para los que trabajan en el club es algo especial. Es un club que es capaz de tener viva esta historia con los jugadores, es una de sus grandes cualidades, su historia y que no se ha olvidado a los jugadores que la han fabricado", a帽adi贸 el italiano.

Para este, "no importa si eres el mejor equipo del mundo, no tienes cien por cien seguro que vas a ganar". "No se trata s贸lo de la calidad sino de la parte mental, de la personalidad para aguantar los momentos dif铆ciles", opin贸 el entrenador del Real Madrid.

"El coraje y la personalidad son un componente muy importante en estos partidos porque hay una presi贸n muy alta y no siempre tienes la personalidad para mostrar tu calidad, que es impresionante en este equipo. Quiero un equipo que sepa leer bien las situaciones del partido porque vamos a tener momentos de sufrimiento, que es bastante normal, pero tambi茅n hacerlo cuando el rival est谩 en dificultad", subray贸.

El t茅cnico del actual campe贸n descart贸 que piensen "en los penaltis" aunque sepan que puede pasar y que est谩n centrados "en ganar antes el partido", mientras que destac贸 la importancia de "la manera de manejar el bal贸n desde atr谩s" porque si consiguen tenerlo habr谩 "menos riesgo en el aspecto defensivo".

Ya ha decidido el planteamiento

En este sentido, no quiere obsesionarse con Erling Haaland. "Cuando valoramos a un equipo no es s贸lo pensando en un jugador, se trata de plantear bien el partido en el aspecto defensivo. Hemos pensado en que si tienen que marcar que lo hagan pronto porque as铆 tenemos tiempo para recuperar", expres贸 el de Reggiolo, que piensa en "un inicio fuerte" de su rival y en un partido "vibrante y emocionante" donde se ver谩 "alg煤n ajuste" en los dos equipos y donde no cree que haya "muchas transiciones". "Hay cosas que podemos mejorar y ellos tambi茅n", recalc贸.

Ancelotti, que calific贸 al City como "el mejor equipo ahora de Europa", sorprendi贸 al decir que el pasado s谩bado cometi贸 "un malentendido" al decir que R眉diger iba a ser titular porque pensaba que le estaban preguntando por Rodrygo Goes. "R眉diger puede jugar, como Camavinga, es una decisi贸n que debo tomar. Tengo la suerte de tener a todos disponibles y esto aumenta la dificultad para hacer la alineaci贸n, pero tengo claro que si ganamos, la acierto, y si no, me equivoco", puntualiz贸 con una sonrisa.

Ancelotti s铆 confirm贸 que ya est谩 "tomada" la decisi贸n sobre el planteamiento, si ser谩 con cuatro centrocampistas o con tres delanteros. "No es sencillo porque el a帽o pasado, con Valverde como extremo nos permiti贸 ganar la Champions, y los tres delanteros nos han permitido llegar a estas semifinales ganando todos los partidos", detall贸.

Tampoco dio pistas sobre si volver谩 al once un Eder Militao que est谩 "motivado y muy ilusionado". "El tema de la concentraci贸n y la motivaci贸n no lo voy a tocar porque si uno no lo est谩 en una semifinal de Champions no puede jugar al f煤tbol. Militao est谩 bien y fresco, llegamos a tope a un partido que tenemos en la cabeza desde hace mucho tiempo", resalt贸.

Finalmente, el de Reggiolo se refiri贸 a su legado en el club tras las palabras de Pep Guardiola sobre el suyo en el City. "Este es mi cuarto a帽o y lo he disfrutado y lo disfruto cada d铆a. Para m铆, el legado es entrenar este club y estos jugadores, y luego intentar sacar lo mejor", zanj贸.

