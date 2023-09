El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó que lo que marcó la diferencia en el derbi ante el Atlético fue la "fragilidad defensiva" que tuvo su equipo este domingo en el Metropolitano (3-1), al tiempo que justificó sus cambios en el once sin variar el dibujo.

"El dibujo no ha cambiado. Ha pasado que no hemos empezado bien el partido, no hemos defendido bien, hemos sido frágiles en nuestra área. Se han adelantado 2-0 y han jugado el partido que querían. El Atlético lo ha hecho mejor que nosotros", dijo en rueda de prensa.

El preparador italiano confesó que habían hablado de la importancia de entrar bien en el partido y esta vez no lograron dar la vuelta al encuentro. "Es un tema que lo hemos hablado y seguiremos hablándolo. Hemos estado cerca de remontar también esta vez pero el 3-1 acabó el partido, fue demasiado para intentar recuperar", afirmó.

"Joselu no ha jugado porque pensaba tener más control de balón con un centrocampista más. No ha cambiado el aspecto ofensivo la posición de Jude, solo el defensivo. El problema ha sido la fragilidad defensiva que no habíamos tenido. Hemos sido frágiles, no ha sido una buena noche. No me meto a hablar individualmente. El equipo no ha estado compacto y el equipo lo ha aprovechado. Los tres goles han sido una fotocopia. Una ruptura y no estábamos bien colocados, no hemos sido compactos", comentó.

Ancelotti insistió en esos fallos, teniendo en cuenta la dificultad de hacer daño al Atlético. "El Atlético es uno de los equipos que mejor defiende del mundo. No es fácil buscar espacios. Lo hemos intentado, nos ha faltado un poco de efectividad, pero el problema no ha sido ofensivo sino defensivo", apuntó.

Por otro lado, el preparador italiano explicó la presencia de Kroos y Modric por primera vez juntos en el once esta temporada. "Intentaba meter un poco más de control en el medio, y para dar descanso a Tchouameni que había jugado mucho hasta ahora. No señalamos a nadie, señalar a Modric me parece demasiado. No ha jugado un buen partido como los compañeros y he tratado de meter más altura en la delantera para jugar por centros", dijo.

"Yo miro el próximo partido. No lo hemos hecho bien, no es un problema de dibujo, es una derrota que puede ser una oportunidad para hacer las cosas mejor. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien y seguiremos haciéndolo muy bien", terminó.