Carlo Ancelotti: "El equipo ha tenido el compromiso que no tuvo en los últimos partidos"

"Queremos que Vinicius sea respetado un poco más por parte de todos"

MADRID, 23 Ene. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió a su equipo por ser "compacto" y tener el "compromiso" que le faltó en los partidos anteriores para llevarse un duelo exigente (0-2) ante el Athletic Club, a pesar de dar descanso a jugadores importantes, para responder al triunfo poco antes del FC Barcelona.

"No he arriesgado con Kroos porque es importante tener a muchos jugadores motivados en este momento de la temporada. Ceballos y Asensio merecían jugar tras el partido contra el Villarreal y a Kroos le venía bien el descanso tras jugar muchos partidos. Luka podía jugar porque ha entrenado muy bien, pero he preferido que también descansara. El equipo ha competido y ha defendido muy bien", dijo en rueda de prensa en San Mamés.

El técnico de los blancos dio importancia al nivel defensivo de los suyos ante un Athletic que tuvo momentos de apretar mucho. "El análisis que hicimos ha sido correcto tras no defender bien en los últimos partidos. Hoy hemos sufrido en Bilbao porque el rival es un equipo muy bueno. Sin embargo, hemos tenido un bloque compacto y el equipo ha tenido un compromiso colectivo que no tuvo en los últimos encuentros", apuntó.

Además, el preparador italiano fue preguntado por un Vinicius al que defendió. "Vinicius es un gran jugador y una persona muy sensible. Le he visto concentrado en el partido. Pero a Vinicius le aprietan los rivales con patadas, la afición rival y a veces el árbitro. Hoy le han vuelto a dar muchas patadas. Él va a mejorar en este aspecto, pero es muy joven y en este momento lo están apretando. A Vinicius le gusta jugar al fútbol, pero a veces se desconcentra un poco. Le quiero mucho y queremos que sea respetado un poco más por parte de todos. Le he dicho que hablase conmigo y estuviera tranquilo. Ha hecho su partido como siempre", explicó.

Del mismo modo, Ancelotti respondió a la pregunta sobre Nacho y su gran partido. "Nacho puede jugar de lateral derecho, de central o de lateral izquierdo. Siempre cumple, es ejemplar y es un jugador que todos los entrenadores quisieran tener en su equipo. Los jugadores que juegan menos están aportando mucho. Me refiero a Nacho, Ceballos, Asensio o Camavinga. Esto nos da confianza para el futuro porque no se para y tenemos que jugar muchos partidos", dijo.

"Es muy complicado sacar puntos aquí. El año pasado lo hicimos bien, pero en la Copa nos eliminaron. El ambiente aquí es fantástico, pero muy complicado. Hemos manejado bien el partido, sufrimos y luchamos. No sé cuál es el plan A o el B. Nuestro plan es jugar cada tres días y ganar los partidos", terminó.

