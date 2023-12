El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró su renovación con el conjunto blanco hasta 2026 por el buen ambiente que se respira en la entidad madridista, al tiempo que vaticinó un "futuro exitoso" por la juventud y calidad de la plantilla.

"Es un d√≠a muy feliz. Estoy muy contento de seguir so√Īando en este club, con esta afici√≥n y estos jugadores. Es un d√≠a que tengo que anotar en el calendario porque es un d√≠a feliz", dijo este s√°bado en una entrevista a Real Madrid TV.

El t√©cnico italiano renov√≥ su contrato con el Real Madrid este viernes, confirmando su ilusi√≥n por estar en la casa blanca y la buena relaci√≥n con el club. "He renovado porque el equipo ha tenido √©xito en los a√Īos pasados y este a√Īo lo est√° teniendo tambi√©n. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros y esto es muy importante porque sin una buena relaci√≥n entre el entrenador y los jugadores el club no puede tener √©xito", afirm√≥.

"Obviamente, agradezco al club la renovaci√≥n, pero tambi√©n a los jugadores, que est√°n mostrando una actitud extraordinaria. El Real Madrid es para m√≠, sobre todo, una familia. El ambiente que genera este club a su alrededor es muy familiar, empezando por el presidente. Cada uno de nosotros saca lo mejor porque trabajamos en un ambiente familiar", a√Īadi√≥.

Adem√°s, Ancelotti tuvo palabras de elogio hacia su presidente Florentino P√©rez. "Lo considero un padre de familia y un hombre que en el f√ļtbol ha logrado lo que nadie ha sido capaz de lograr. Sigue manteniendo una motivaci√≥n muy fuerte porque es el primer aficionado de este club. Lo era desde peque√Īo y esto le permite tener un amor especial por esta camiseta", dijo.

"Mantiene al club en lo m√°s alto. Lo que ha hecho en los √ļltimos 20 a√Īos es bastante importante para el Real Madrid, como lo fue Santiago Bernab√©u en la era de los a√Īos 50", a√Īadi√≥, antes de valorar el pr√≥spero futuro que ve al conjunto de la capital.

"Este club tiene futuro. El pasado ya está escrito y el presente lo estamos escribiendo. Sobre todo, tiene futuro con una plantilla muy joven y jugadores con mucho talento. El futuro de este club va a ser exitoso, como lo fue el pasado y lo está siendo el presente. Con la generación de nuevos futbolistas que están saliendo, el futuro del Madrid va a ser muy exitoso", comentó.

Por otro lado, el t√©cnico de los blancos record√≥ sus √©xitos pero confes√≥ estar pensando en nuevas conquistas. "Empezamos por la carrera de Bale en Valencia en la final de Copa, el gol de Ramos en 2014 o los momentos que se vivieron en la Decimocuarta: la semifinal o la remontada contra el PSG. No olvido ning√ļn momento. La victoria en la Liga, la Supercopa o la Copa del Rey del a√Īo pasado. Todos los t√≠tulos son importantes y no se pueden olvidar", afirm√≥.

"Lo que ha pasado es pasado. Miro hacia delante y cuando me dicen que he ganado 4 Copas de Europa solo pienso en ganar la quinta el pr√≥ximo a√Īo. No creo que haya cambiado ni mi persona ni mi forma de entrenar. Puede que tenga un poco m√°s de conocimiento porque tengo m√°s experiencia", a√Īadi√≥.

Además, Ancelotti destacó la especial ilusión por inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu. "Me gustaría entrenar al equipo cuando inauguren el nuevo Bernabéu. Con esta renovación puedo pensar que el día que este equipo juegue su primer partido en el nuevo Bernabéu estaré en el banquillo. Esto es bueno para mí", terminó.