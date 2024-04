Carlo Ancelotti: "El Mallorca es un partido vital para ganar la Liga lo antes posible, es nuestra prioridad"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que la "prioridad" es el encuentro de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Mallorca porque es "vital" para intentar ganar el título "lo antes posible", y dejó claro que Jude Bellingham ha "bajado" en la faceta goleadora y no en "el rendimiento".

"Para nosotros es un partido vital para intentar ganar la liga lo antes posible. La prioridad es el partido de Liga, es verdad que en esta semana nos jugamos mucho todos los equipos. Tenemos exactamente la misma confianza que teníamos hace algunos días y estamos pensando que es un partido vital para ganar LaLiga", comentó Ancelotti este viernes en rueda de prensa, donde confirmó que Rodrygo Goes no entrenó "por un golpe", pero que estará "disponible".

El entrenador italiano se pronunció sobre el estado físico del equipo tras el partido ante el Manchester City. "Los datos físicos después del partido son buenos. A nivel físico, creo que hemos estado bien, aunque en la segunda parte bajamos un poco porque teníamos la ventaja del 2-1 y queríamos manejarla. El equipo físicamente está muy bien, no tenemos problemas en este sentido", explicó.

En este sentido, se refirió a Jude Bellingham. El de Reggiolo tiene claro que lo que ha bajado en el rendimiento del inglés "han sido los goles" que ha hecho, que al principio de temporada fue "una sorpresa" para todo el mundo. "El hecho es que ha marcado 20 goles en el primer tramo de la temporada. Ahora está haciendo su trabajo, que es el de un interior, un media punta, no el de un delantero centro", señaló.

"Ha bajado un poco el nivel de los goles, pero no es que haya bajado el rendimiento. Las últimas semanas ha jugado dos partidos con el equipo nacional y contra el Athletic Club, por lo que creo que no le falta nada que no sea marcar goles. Además, creo que antes o después va a volver a marcar", afirmó el entrenador italiano.

Ancelotti también quiso pedir paciencia con las estrellas del fútbol europeo como Mbappé, Haaland o Bellingham, después de que ninguno de ellos brillara en la ida de los cuartos de final de la máxima competición continental. "Estas grandes estrellas, en el primer partido, no han llegado a sus máximos niveles, pero hay otros partidos y cuidado con esto, cuidado con Haaland, con Mbappé y con Bellingham", apuntó.

Ante la posibilidad de que Eder Militao pueda ser titular ante el Mallorca, comentó que tiene que "pensarlo bien". "Está muy bien físicamente y ha trabajado mucho. Si yo veo bien un jugador, no voy a contar los minutos o no que ha jugado. Yo puse en una final de Champions a Khedira que no había jugado ni un minuto porque le veía bien. Es más complicado que juegue 90 minutos, pero una buena parte del partido la puede aguantar", advirtió.

La otra opción en el centro de la zaga ante el City dada la sanción de Tchouámeni sería Nacho. "Ha jugado muchos partidos y ha sido muy importante para nosotros. Es un jugador siempre fiable, con mucha confianza, experiencia y personalidad. Ha sido útil y será útil en los próximos partidos", remarcó del capitán.

No cree que al mallorca le afecta la copa del rey

Otro de los nombres propios repasados por Carlo Ancelotti fue el del croata Luka Modric, al que ve "en su mejor momento de forma física". "Está muy bien y lo demuestra todas las veces que lo meto, sea como titular o revulsivo", detalló del veterano centrocampista.

Por otro lado, el entrenador del Real Madrid cree que la variación táctica que coloca a Rodrygo en el costado izquierdo y Vinícius más centrado es "una opción y una oportunidad" porque el '7' es "muy humilde" y entiende que podía "ser bueno para el equipo".

"Vinícius ha entendido muy bien que jugando más por dentro no necesita demasiados toques para marcar gol, es suficiente un movimiento rápido que él hace muy bien. En la decisión, obviamente, he hablado con los dos y todos estaban de acuerdo", agregó.

El técnico italiano habló sobre el "difícil" partido que les espera ante el Mallorca. "Será competido y luchado ante un equipo que tiene un compromiso y una actitud colectiva extraordinaria. No creo que vaya a afectarles la derrota en la final de Copa en ningún sentido porque tienen la oportunidad y el reto importante de la salvación", recalcó Ancelotti.

Finalmente, preguntado por dónde el italiano ha encontrado la felicidad en su dilatada carrera como entrenador, el de Reggiolo lo tiene claro. "Yo soy feliz aquí en el Madrid. La suerte que tiene Madrid es el tiempo, la gente y, sobre todo, el Real Madrid", sentenció.