El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirm贸 este martes que el equipo se encuentra en un momento "muy complicado" dentro de la temporada debido a las lesiones, aunque agradeci贸 a sus jugadores c贸mo "est谩n sacando adelante" los partidos, por lo que consider贸 "especial" lo que "est谩 haciendo la plantilla" en las 煤ltimas semanas.

"Es un momento de la temporada muy complicado, pero afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo est谩n sacando adelante. Creo que es especial lo que esta plantilla est谩 haciendo en un momento tan complicado", coment贸 el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al partido que enfrentar谩 a los blancos frente al Deportivo Alav茅s este jueves (21.30).

El t茅cnico insisti贸 en evaluar谩n "en los pr贸ximos d铆as" la posibilidad de acudir al mercado tras la grave lesi贸n de rodilla de David Alaba, que estar谩 fuera de los terrenos de juego toda la temporada. "De momento, creo que no tenemos prisa, intentaremos terminar bien con el partido de ma帽ana y despu茅s tendremos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisi贸n posible para el club y para la plantilla", a帽adi贸.

"La lesi贸n de cruzado es una lesi贸n imprevisible. En esta temporada han tenido lesiones, jugadores como Militao, Courtois y Alaba, que no han tenido ni un problema de rodilla, mientras que tenemos jugadores en la plantilla que tienen peque帽as molestias en la rodilla. Son distintas a las lesiones musculares, que pueden tener una evaluaci贸n del cansancio", analiz贸 el de Reggiolo.

El preparador blanco lament贸 que "desafortunadamente" han tenido tres de estas graves lesiones en poco tiempo, aunque lo han "arreglado bien", y record贸 que en la segunda parte de la temporada "podr铆an volver Militao y Courtois si todo sale bien en su recuperaci贸n".

Una de las opciones de Ancelotti para cubrir la baja de Alaba y Militao podr铆a ser colocar al centrocampista franc茅s Tchouameni en la posici贸n de central, una demarcaci贸n que al galo "no le gusta". "En la emergencia ha jugado muy bien como central, 茅l sabe y est谩 convencido que si hay urgencia, va a jugar ah铆, pero su futuro en el Real Madrid es como pivote y todos lo sabemos", apunt贸 el entrenador.

Sobre la rotaci贸n entre Lunin y Kepa en la porter铆a, Ancelotti confirm贸 que "no tiene la idea" de dar los partidos de Liga a uno y las eliminatorias a otro "de momento", porque los dos "lo est谩n haciendo muy bien".

"Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado y el Kepa ha mantenido un nivel bueno. Por eso, cuando Kepa ha vuelto de la lesi贸n, he querido premiar a los dos. Ma帽ana va a jugar Kepa y despu茅s en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos", expuso.

Ancelotti tambi茅n reconoci贸 estar "esperando la decisi贸n" del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) sobre el caso de la Superliga y la UEFA. "La resoluci贸n puede ser importante para el futuro del f煤tbol europeo, pero que hay que esperar y ver lo que puede pasar", dijo.

El entrenador valor贸 las im谩genes en las que Figueroa V谩zquez, 谩rbitro del Real Madrid-Villarreal, advert铆a a Bellingham cuando este espole贸 al publico del Bernab茅u despu茅s de que el colegiado no pitara una falta contra el ingl茅s. "No me parece una cosa tan grave para montar un problema que no existe. No ha sido una falta de respecto, puede que el 谩rbitro, que es un juez, tenga que evitar este tipo de cosas, pero tambi茅n tengo en cuenta que los 谩rbitros se calientan porque hay muchas protestas en los partidos", zanj贸.

Sin salirse del tema arbitral, el italiano apunt贸 que poder escuchar las conversaciones entre el 谩rbitro de campo y los asistentes del VAR solo es "un peque帽o detalle", aunque no deja de ser "curioso, nada m谩s". "No le importa lo que los 谩rbitros hablan durante el partido. Deseo que en 2024 los 谩rbitros se equivoquen lo menos posible o por lo menos de 2023", se帽al贸.

Ancelotti no perdi贸 la oportunidad de analizar a su rival en octavos de final de la Liga de Campeones, el RB Leipzig alem谩n, "un equipo que compite, lucha, tiene buenas individualidades". "Es un partido que tenemos que pelearlo porque el rival es muy bueno, ha jugado en la fase de grupos con Manchester City, al que estaban ganando 2-0 en su casa. Son un equipo con mucha calidad", elogi贸.

El italiano se mostr贸 "encantado" con la presencia del brasile帽o Endrick, fichaje que jugar谩 la pr贸xima temporada con el Real Madrid, en la capital en los 煤ltimos d铆as. "La experiencia que han tenido los j贸venes que han salido desde Brasil, como Vin铆cius y Rodrygo, es la experiencia que quiere tener 茅l tambi茅n", expres贸.

Por 煤ltimo, Ancelotti continu贸 siendo enigm谩tico con su futuro al frente del Real Madrid. "El futuro es el partido de ma帽ana y la semana de vacaciones. Tengo un contrato que se acaba el 30 de junio, ese es el futuro. Si hay novedad, lo dir茅", culmin贸.