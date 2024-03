La Fiscalía solicita cuatro años y nueve meses de prisión para él por presunto fraude de un millón de euros a Hacienda

MADRID, 7 Mar. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este miércoles que está "convencido" de que es "inocente", después de que la Fiscalía haya solicitado para él cuatro años y nueve meses de cárcel por presunto fraude de un millón de euros a Hacienda, y defendió que en 2015 "no era residente" en España.

"No voy a tomar ninguna medida. Esto es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015, cuando la Fiscalía pensaba que yo era residente", dijo el preparador italiano en declaraciones a Movistar recogidas por Europa Press.

La Fiscalía de Madrid solicitó este miércoles cuatro años y nueve meses de prisión para el actual entrenador del Real Madrid por haber defraudado supuestamente al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), en su primera etapa al frente del conjunto madridista.

Así, el representante del Ministerio Público le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.

En la primera reacción del de Reggiolo, este defendió que "no era residente" español y aclaró que "ya" ha "pagado la multa". "El dinero ya está en la Fiscalía. Yo estoy convencido de que soy inocente y de que no era residente en 2015, ellos piensan que yo sí lo era, a ver qué decide el juez", sostuvo tras el empate del Real Madrid ante el RB Leipzig alemán para avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tras pasar por las televisiones con derechos, Ancelotti valoró este asunto en rueda de prensa, aunque no era "el sitio más indicado". "No me afecta, ojalá se pueda resolver pronto, estoy muy tranquilo. Mi único problema es que mi equipo juegue mejor", zanjó el entrenador.