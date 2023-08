El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este viernes que está "completamente de acuerdo con Pep Guardiola" y sus declaraciones denunciando un calendario demasiado cargado, y aseguró que para aumentar la "calidad del espectáculo", se debe reducir la cantidad, pero lamentó que "entrenadores y jugadores" no pinten "nada" en las decisiones, al mismo tiempo que confirmó al ucraniano Andriy Lunin en la portería blanca ante el Almería este sábado.

"¡Cómo no voy a estar de acuerdo con Pep (Guardiola)! Lo estoy completamente. Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos, partidos. Para mejorar la calidad tienes que quitar cantidad, es bastante sencillo. El problema es que los entrenadores y los jugadores no pintamos nada", criticó el preparador italiano en la previa del Almería-Real Madrid de LaLiga EA Sports de este sábado (19.30 horas).

Para Ancelotti, "los que toman decisiones" ven que el f√ļtbol "no es tan entretenido y quieren meter m√°s cantidad para ganar m√°s dinero". "Pero la realidad es que tienen que reducir cantidad para aumentar calidad", reiter√≥ sobre una situaci√≥n que deja como "afectados" a los futbolistas, que sufren "m√°s lesiones y no pueden aportar el nivel de calidad".

"No sé cuándo va a cambiar, los jugadores son una parte importante, hasta que no se cansen ellos es difícil que cambie", afirmó resignado, antes de criticar también la entrada de cámaras en el vestuario. "El vestuario es sagrado, y tener una cámara dentro antes de un partido no tiene sentido", recriminó a LaLiga y sus nuevas iniciativas para la temporada 2023-2024.

Y una de las consecuencias del calendario actual son las "lesiones" por el "cansancio", aunque indic√≥ que las roturas en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de √Čder Militao y Thibaut Courtois fueron por "mala suerte". "Militao estaba muy bien a nivel de fuerza, Courtois, lo mismo. No ten√≠amos alarmas en este sentido, a veces hay jugadores con desequilibrio en las piernas a nivel de fuerza", explic√≥.

No obstante, el italiano apunt√≥ que est√°n "bien cubiertos" en la posici√≥n de central, pese a la baja durante varios meses del zaguero brasile√Īo. "Ha entrenado con nosotros Marvel, y hay otros. Como cuarto central, utilizaremos uno de la cantera", revel√≥.

Adem√°s, para el encuentro ante los andaluces de la jornada 2 de LaLiga EA Sports, ser√° duda Eduardo Camavinga por una sobrecarga tras el entrenamiento de este jueves. "No hemos querido tomar riesgo en la sesi√≥n de hoy. Ma√Īana evaluaremos, si la molestia desparece, ma√Īana jugar√°", afirm√≥ sobre el franc√©s, sobre quien dijo que debe mejorar su "llegada a porter√≠a".

Ancelotti confirma a lunin, aunque kepa "se est√° adaptando muy bien"

Si finalmente el galo es baja, Toni Kroos y Luka Modric podrían ser de la partida. Están muy bien, han entrenado muy bien esta semana. La suerte de tener una semana para preparar un partido es inusual, pero es fantástico. Están listos para jugar", expresó sobre los veteranos centrocampistas.

Ancelotti sí confirmó la titularidad de Lunin ante el Almería, por lo que el debut de Kepa Arrizabalaga tendrá que esperar, aunque "se está adaptando muy bien". "Ha mostrado mucha calidad, mucha personalidad. Kepa tiene un nivel muy alto, es joven y tiene experiencia. A Lunin le falta un poco de esa experiencia, yo creo que no habrá rotaciones cuando tenemos partidos cada tres días", argumentó su decisión.

Por otro lado, Ancelotti manifest√≥ que le resulta "raro" que Vin√≠cius J√ļnior no est√© entre los candidatos a Mejor Jugador del A√Īo de la UEFA. "Es uno de los mejores, sino el mejor, y todo el madridismo piensa esto. Y para √©l esto es suficiente, no tiene que buscar algo para motivarse m√°s. Ya nada me sorprende en el f√ļtbol. No tengo una explicaci√≥n para que 'Vini' no est√© en la lista, no me importa mucho, y creo que a √©l tampoco. En los tres √ļltimos a√Īos ha sido el jugador que m√°s ha marcado la diferencia", destac√≥.

Cuestionado por la posibilidad de que el azulgrana Ansu Fati recale en el Real Madrid, el preparador italiano ensalzó la juventud del futbolista. "Tiene mucho talento, va a tener un gran futuro, y aquí me quedo", dijo sin extenderse demasiado, antes de valorar la política de fichaje de la Liga saudí.

"Est√°n poniendo mucho dinero para mejorar su Liga. Tienen el derecho de hacerlo, dentro de las reglas que hay del 'Fair Play Financiero' (FPF). Si lo pueden hacer, significa que el FPF funciona", dijo.

Finalmente, Ancelotti resaltó la "buena organización" del Almería, su rival este sábado. "Será entretenido, no es un equipo que se cierra atrás, quieren jugar, con jugadores rápidos y de calidad. Tenemos que repetir el partido de Bilbao, el equipo estuvo bien", analizó, antes de quitar hierro al horario el encuentro (19.30). "Estamos acostumbrados a esta temperatura, no cambia mucho. La pausa de hidratación puede ayudar", zanjó.