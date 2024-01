"Vinícius tiene que dar ilusión a la gente y títulos al Real Madrid"

MADRID, 14 Ene. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció estar "en la nube" después de golear (4-1) al FC Barcelona este domingo en la final de la Supercopa de España celebrada en Riad, consciente de que puede caer en cualquier momento pero dispuesto a "seguir disfrutando" del equipo y su buen ambiente.

"Para nosotros ha sido una final, queríamos ganar, hemos ganado con mérito. Hemos empezado muy bien, hemos encontrado a Vinícius en un momento extraordinario y desde ahí ha empezado otro partido. El Barcelona ha manejado el balón, nos ha costado recuperarlo. Hasta el 4-1 ha sido un partido abierto", dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano destacó el buen ambiente de su equipo y apuntó que no necesitaban ningún golpe en la mesa. "La clave es el ambiente que todo el mundo es capaz de generar. Un ambiente sereno, motivado, todos tienen su papel. Lo hemos hecho bien hasta ahora, hay que ser listos cuando llegue el peligro", afirmó, confirmando a Lunin, para la Copa, y Kepa, para la Liga el fin de semana.

"La confianza la tenemos por lo que hemos hecho desde el principio de la temporada. No necesitamos un golpe de confianza. La tenemos porque tenemos un equipo fuerte y un ambiente muy motivado. Ha sido un resultado rotundo, nos hemos adelantado muy pronto, pero desde el 2-0 al 4-1 ha sido un partido abierto. Si pensamos que ha sido un partido fácil para nosotros, nos equivocamos", añadió.

Por otro lado, Ancelotti elogió a un Vinícius que poco antes en rueda de prensa reconoció la necesidad de mejorar su carácter. "No he quitado a Vinícius para evitar problemas. Ha sido por el desgaste físico que ha hecho, teniendo en cuenta que viene de una lesión. Vinícius tiene que hacer su trabajo, como lo ha hecho hoy, dar ilusión a la gente y títulos al Real Madrid", comentó.

"Vinícius en los Clásicos lo ha hecho bien. A veces le cuesta más, porque Araujo es un defensa de nivel mundial. El techo es disfrutar, aprovechar de este momento, estar focalizado en lo que viene, seguir trabajando, me gusta el ambiente y el trabajo. Un club que me apoya, estoy en la nube, teniendo en cuenta que de la nube se puede bajar, de esto nunca me olvido. Cuando baje estaréis vosotros para despertarme", terminó.