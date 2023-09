"Vinícius es el mejor extremo del mundo y va a jugar de inicio ante el Girona"

MADRID, 29 Sep. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha afirmado estar "preocupado, como todo el mundo" por la imputaci√≥n del FC Barcelona por supuesto coecho en el 'caso Negreira', un asunto que consider√≥ "muy grave", al mismo tiempo que elogi√≥ a su futbolista Vin√≠cius J√ļnior como "el mejor extremo del mundo".

"Estoy preocupado, como todo el mundo, por un asunto tan grave. Pero tenemos que dejar trabajar a la justicia, ojal√° se llegue a una soluci√≥n", dijo el preparador italiano sobre el pago del Bar√ßa al exvicepresidente del Comit√© T√©cnico de √Ārbitros (CTA) en la rueda de prensa previa a su enfrentamiento este s√°bado (18.30 horas)contra el Girona en Montilivi.

Sobre el estado f√≠sico de Vin√≠cius J√ļnior, suplente en la victoria (2-0) ante la UD Las Palmas, Ancelotti confirm√≥ que est√° "totalmente recuperado" y ser√° titular frente al Girona. "Despu√©s vamos a ver cu√°ntos minutos puede aguantar. Yo creo que puede aguantar 90 minutos, depende de lo que le pida hacer, obviamente nos va a aportar", se√Īal√≥ sobre "le mejor extremo del mundo".

Con la recuperaci√≥n del internacional brasile√Īo y la vuelta de Bellingham el entrenador del Real Madrid confirm√≥ que "el sistema no va a cambiar", aunque habr√° "algunos detalles". Y en ese sistema podr√≠a no aparecer desde el inicio el carioca Rodrygo Goes, al que Ancelotti dar√≠a descanso en Montilivi.

"El problema que tiene Rodrygo es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba, pero su aportaci√≥n ha sido buena, no en t√©rminos de gol, sino en t√©rminos de trabajo. Es el √ļnico jugador que ha jugado todos los partidos, entonces puede que un poco de descanso le pueda ayudar", manifest√≥ el preparado transalpino.

A Ancelotti le "preocupa" que la contundencia ofensiva del Girona pueda hacer da√Īo a una defensa merengue con muchas bajas. "Es un partido que tiene que ser completo. El equipo tiene que tener equilibrio, defender bien, que es muy importante y, tambi√©n, cuando tenemos el bal√≥n, mostrar la calidad que tenemos para crear da√Īo", analiz√≥ Ancelotti sobre su pr√≥ximo rival, duelo al que no llegar√° el lesionado Alaba, pero s√≠ R√ľdiger.

"El Girona es un equipo que lo ha hecho mejor que nosotros y tienen la gran ventaja de no jugar competición europea, lo que les permite recuperar jugadores y preparar todo bien. Las competiciones internacionales nos afectan mucho, el 19 de octubre algunos jugadores llegarán por la noche y jugamos el 21 en Sevilla", criticó un Ancelotti molesto con el calendario, con el partido ante el Nápoles el próximo martes en Champions.

Adem√°s, elogi√≥ el nivel del extremo brasile√Īo de S√°vio en el Girona, "un jugador joven que lo est√° haciendo muy bien". "Tiene mucha calidad, enhorabuena para √©l, de verdad est√° mostrando mucha calidad. Tenemos recursos, experiencia y calidad para parar a cualquier jugador", advirti√≥.