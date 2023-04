Carlo Ancelotti: "Ha sido un partido completo en todo"

"No me he reivindicado de nada. Estoy muy feliz por entrenar a un gran equipo y gran club"

BARCELONA, 5 Abr. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró haber ganado al FC Barcelona (0-4) en el Camp Nou para meterse en la final de la Copa del Rey gracias a un partido "completo" en todos los sentidos, con 'hat-trick' incluido de Karim Benzema.

"Ha sido un partido completo, cuando ganas 0-4 aqu√≠, en todos los sentidos. Hemos le√≠do bien el momento de sufrimiento del equipo en la primera parte, con dificultad en la salida de bal√≥n. El primer gol cambia la din√°mica, luego encontramos espacios en transiciones y creamos mucho da√Īo en la segunda parte", se√Īal√≥ en rueda de prensa.

Ancelotti se√Īal√≥ a lo hablado en el vestuario como posible revulsivo para la segunda parte. "El planteamiento fue el mismo que en el Cl√°sico de LaLiga, cambi√© la posici√≥n de Rodrygo, por Valverde, para dar m√°s profundidad. El gran detalle hoy del primer gol, que fue fant√°stico, determin√≥ la segunda parte. Hablamos en el vestuario lo importante de llegar a una final", reconoci√≥.

Despu√©s de perder los tres √ļltimos Cl√°sicos, esta victoria tranquiliza al madridismo y confirma, tras la goleada al Valladolid en LaLiga, la mejora del equipo. "La caldera ha vuelto a su temperatura, en el momento m√°s importante de la temporada. Y cuando estamos en la buena temperatura, lo hacemos bien", se√Īal√≥ Ancelotti.

El t√©cnico, pese a que pueda parecer se√Īalado por alguna parte del entorno blanco en alg√ļn momento, fue claro: "Ninguna reivindicaci√≥n, de ning√ļn tipo. No me he reivindicado de nada. Estoy muy feliz porque tengo la suerte de entrenar a un gran equipo y a un gran club".

Todavía sobre el partido, explicó por qué aposto de nuevo por Kroos y Modric. "La personalidad del jugador, la experiencia, es muy importante. La alineación mezclaba la energía de Rodrygo,Valverde o Camavinga a la experiencia de Vinicius, Modric y Kroos. Es importante cuando hay que meter la pierna o cuando te presionan. Han hecho un partido espectacular", valoró.

"He quitado a Vinicius porque no ten√≠a sentido tenerle en el campo, ten√≠a una amarilla y otra le dejaba sin final. Era un riesgo", coment√≥ sobre el cambio del brasile√Īo, muy activo en todo el partido tambi√©n a la hora de protestar a los colegiados.

"Lo de Jagoba (le dijo en su anterior partido que jugarían la final de la Copa) fue una broma, pero ahora es la realidad. Estamos muy potentes pero también Osasuna, será una final con un ambiente muy bonito", comentó sobre esa final ante el conjunto navarro.

