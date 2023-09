El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado que sus pupilos han "subido la intensidad respecto al año pasado", tras ganar 'in extremis' por 2-1 al Getafe CF en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, con un gol salvador del mediapunta inglés Jude Bellingham.

"Me está gustando el compromiso y la intensidad en los partidos. Hemos subido esa intensidad respecto al año pasado. En este sentido, los jóvenes aportan mucho y para jugar contra el Real Madrid se necesita una gran intensidad porque somos capaces de tenerla durante 90 minutos", dijo Ancelotti en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu.

"Ha sido un partido difícil porque jugamos contra un equipo que defiende muy bien, con el bloque bajo y que se cierra muy bien. Era difícil buscar oportunidades y lo ha sido aún más porque hemos regalado el primer gol. Esto no cambia mi pensamiento sobre Fran García, que ha hecho un principio de temporada muy bueno. Puede que haya pagado la presión de este estadio y es normal", explicó el técnico italiano.

"No hemos tenido muchas oportunidades en la primera parte porque el Getafe ha defendido con mucha intensidad, energía y compromiso. La segunda parte ha sido distinta. Marcamos pronto y el partido lo tuvimos controlado. Hemos tenido muchas oportunidades, pero sin mucho acierto. Sin embargo, merecimos ganar con un gol de Bellingham, que está acostumbrado a marcar", elogió al jugador inglés.

"Si metes en el campo a Kroos, vas a ganar en calidad en el juego y tendrás muchas oportunidades en el pase filtrado. Su calidad es distinta a la de Camavinga. A veces hay que cambiar y no se puede acertar siempre. La idea era meter a Alaba para centrar más por la izquierda y meter más pases filtrados por medio de Kroos", argumentó.

En este sentido, Ancelotti añadió que "en los últimos partidos en los que han entrado, Modric y Kroos siempre han aportado algo". "En este periodo no he querido cambiar mucho porque tenemos un partido cada semana. Cuando empiece la Champions rotaré más jugadores porque será necesario", comentó al respecto.

Ese plan dosificará la presencia de Kroos y Modric en cada alineación. "Son los mejores y punto. Se han visto afectados en esta primera parte de la temporada, pero van a ser muy importantes para los resultados y también para los jóvenes y su progreso", declaró el técnico del Real Madrid.

"Tienen la calidad de jugar en cualquier tipo de partido porque tienen experiencia, energía y calidad. Por ejemplo, la calidad en el pase de Kroos no la tiene ningún jugador en el equipo", destacó del centrocampista alemán, pieza clave durante muchas temporadas de los éxitos merengues.

Volviendo al buen inicio de curso de su fichaje estrella, el entrenador merengue fue tajante. "No me sorprende la calidad de Bellingham. Lo que me sorprende es que haya metido tantos goles en los primeros partidos. Es bastante sorprendente para todos y para él", indicó sobre el inglés.

"Es un profesional y es muy serio. La profesionalidad de la plantilla es de un alto nivel y tiene el ejemplo ahí. Se ha adaptado muy bien y se ha ido de vacaciones con el resto de jugadores jóvenes. Me parece todo bien", apostilló sobre Bellingham.

"A 15 goles puede llegar porque lo hizo con el Dortmund. Destaca sin balón y no lo da por perdido. Muchas veces entra en el área y rompe líneas. Es un movimiento en ataque constante y por eso ha marcado todos estos goles", prosiguió en su análisis del exfutbolista del Borussia Dortmund.

No en vano, el debut del inglés en el Santiago Bernabéu fue brillante. "Él estaba tranquilo y concentrado. Tenía muchas ganas de jugar aquí e ilusión", señaló Ancelotti. "Bellingham es un jugador que aprende rápido y no le tengo que explicar las cosas varias veces. Tiene una capacidad de aprendizaje muy rápida", insistió el entrenador madridista.

"Le hemos mostrado vídeos de cuando jugaba en el Dortmund, de lo que nos gustaba y lo que queríamos que siguiera haciendo. Lo que ha cambiado es que hace muchos más movimientos sin balón en el área rival. En el Dortmund recibía más entre líneas", valoró Ancelotti.

Por último, el entrenador italiano se alegró por el gran inicio de la temporada, con pleno de victorias ligueras. "La idea era empezar bien, pero tuvimos muchos problemas porque metimos un sistema nuevo para adaptar las características de Bellingham. También tuvimos lesiones importantes como la de Courtois y Militão, pero el equipo ha aguantado muy bien y estoy satisfecho por esto", concluyó.