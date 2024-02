El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "encantado" con Joselu, un delantero que es "una bendición" para el conjunto blanco, al tiempo que negó echar de menos refuerzos en defensa, ante la posible lesión de Rüdiger en la victoria (0-2) sobre el Getafe y con la quinta amarilla a Tchouaméni.

"Ha sido un partido estupendo. La temporada es muy larga todavía, estamos teniendo una buena racha, el equipo enchufado, ha jugado muy bien hoy, desde el primer minuto hasta el último. Estamos bien, el equipo está motivado, pelea, lucha, hemos manejado un partido que no era sencillo", dijo en rueda de prensa en el Coliseum.

Por otro lado, el técnico italiano explicó el percance del central alemán y una amarilla al final para el galo que pasó desapercibida y que le costará su presencia en el derbi contra el Atlético de Madrid. "Estaba muy lejos, no sé qué ha pasado. Le ha sacado la tarjeta y no estará en el partido. Rüdiger tiene un golpe, se puede recuperar, a ver en los próximos días", apuntó.

Además, Ancelotti, que apuntó que quien ponga de cental lo hará bien, elogió el papel de un Joselu que hace méritos para quedarse en el Madrid. "Joselu está haciendo todo lo posible para quedarse. Lo está haciendo espectacular, es una bendición tener un delantero con esta calidad, distinto a los demás, siempre listo", apuntó.

Por otro lado, el técnico de los blancos no dio importancia a los goles fallados por Vinícius. "El partido se acababa, no ha sido tan efectivo, pero ha tenido muchas oportunidades. En las transiciones me ha gustado mucho el partido", afirmó, destacando por otro lado el partido de Modric. "Ha sido el jugador que ha manejado mejor la posesión, ha tomado el tempo justo", dijo.