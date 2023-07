Carlo Ancelotti: "La plantilla ha mejorado, quiero probar algo nuevo"

El técnico del Real Madrid, centrado en pulir al equipo en pretemporada con un Bellingham que apunta a clave

MADRID, 20 Jul. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó que la "plantilla" del cuadro blanco "ha mejorado" pese a la salida de Karim Benzema, con refuerzos de calidad y mención especial para Jude Bellingham, en busca de un nuevo sistema desde la pretemporada que inició este jueves en Los Angeles (Estados Unidos).

"Muy contento, lo que ha llegado nos va a ayudar a aportar calidad a la plantilla. Fran Garc√≠a va a cubrir muy bien la banda izquierda donde tuvimos problemas el a√Īo pasado. Joselu nos puede aportar un poco m√°s en el juego a√©reo. G√ľler tiene mucho talento y es muy joven, la afici√≥n va a disfrutar de este jugador. Bellingham es un gran interior y tiene calidad que no tenemos, muy buena llegada", dijo a los medios en la concentraci√≥n americana.

El t√©cnico italiano apunt√≥ al jugador ingl√©s como figura clave en la b√ļsqueda de un nuevo sistema, dentro de un equipo que puede aspirar a todo con un solo delantero. "La plantilla ha mejorado, quiero probar algo nuevo y si no va bien tenemos el sistema viejo que nos ha dado mucho √©xito en el pasado", afirm√≥.

"Champions, Liga, Copa, Supercopa de Espa√Īa, estos son los objetivos, como siempre, nada ha cambiado. Siempre ser√° as√≠, a luchar y competir por todos los objetivos. S√≠ (se puede pelear por todo con solo un delantero). Es verdad que siempre hemos jugado con un delantero que no era puro, que era Karim, pero se puede cambiar, adaptar el sistema a los jugadores que tenemos", dijo.

"Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho que es Bellingham y trataremos de adaptar sus caracter√≠sticas al nuevo sistema", a√Īadi√≥, sin querer hablar del delantero del PSG Mbapp√©.

Del mismo modo, Ancelotti quiso zanjar los rumores sobre la opci√≥n de que dirija a la selecci√≥n de Brasil si no va bien la temporada con el Madrid o si no renueva un a√Īo m√°s. "No hablar√© m√°s de Brasil. Soy el entrenador del Real Madrid y tengo contrato hasta 2024. No tengo prisa por renovar. La confianza en este club es total, tiene que pasar una temporada y a ver qu√© pasa, creo que la temporada va a salir bien", afirm√≥.

"Hemos perdido un jugador fundamental como Karim pero la plantilla ha mejorado. Tenemos un grupo muy joven que nos va a dar muchas alegrías. Estoy contento en Los Angeles, para entrenar bien y con partidos competitivos, hay muchas cosas que ver en estos 10 días, han vuelto todos en buenas condiciones", zanjó.

Europa Press