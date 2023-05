Carlo Ancelotti: "La sociedad ha tomado cargo de conciencia importante"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró las medidas y decisiones tomadas en dos días después de los insultos racistas que recibió Vinícius el pasado domingo en Mestalla, un movimiento que ayuda a la sociedad a tomar "cargo de conciencia".

"Anímicamente, Vinícius está bien. Todos los apoyos que ha recibido en estos días son buenos para él. No creo que se den más casos de racismo porque hemos tomado conciencia todos y las cosas van a mejorar rápidamente. Hubiese jugado si no tuviera molestias en la rodilla", dijo en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

El cuadro blanco venci√≥ (2-1) al Rayo Vallecano en un partido marcado por el apoyo incondicional del Madrid al delantero brasile√Īo. 'Vini', que presenci√≥ el encuentro con Florentino P√©rez en el palco, no fue de la partida por unas molestias, mientras que su roja ante el Valencia qued√≥ sin efecto para sorpresa del t√©cnico.

"Me sorprendió porque no pensaba que revisasen una situación que fue un error. En el campo sólo evaluaron el comportamiento de Vini Jr. y la secuencia fue más larga. Cambiaron de opinión y me pareció una decisión correcta. Es un asunto muy complicado y quiero pensar que ha sido un error de buena fe. No pusieron todas las imágenes y si ha pasado anteriormente no lo sé", confesó.

Ancelotti fue preguntado por la entrada de Rodrygo, el mejor del partido, y su gol con dedicatoria a Vin√≠cius y la lucha contra el racismo. "Durante la temporada ha tenido m√°s protagonismo y ha sido casi un titular indiscutible. Tiene una progresi√≥n muy buena en comparaci√≥n con el a√Īo pasado. La pr√≥xima temporada su progresi√≥n seguir√° porque √©l a√ļn no est√° a su mejor nivel", afirm√≥.

"No he visto el gesto en la celebraci√≥n. Todos los jugadores cercanos a Vini Jr. sienten este tema y est√°n muy afectados en este sentido porque son muy amigos .A Vini Jr. le ha afectado un poco lo que ha pasado y muestran cercan√≠a a un compa√Īero", a√Īadi√≥.

Por otro lado, se cuestionó a Ancelotti por la sanción a la grada de Mestalla y confesó que se han tomado muchas decisiones en dos días, que espera sean importantes. "En líneas generales han pasado muchas cosas en estos dos días. Toda la sociedad, no sólo la deportiva, ha tomado cargo de conciencia importante", dijo.

"Puede ser una gran oportunidad. Han tomado medidas en estos d√≠as que afectan a la grada de Mestalla. Es un paso adelante muy importante y ojal√° se pueda solucionar pronto este tema. No pido nadie a nadie. Que cada uno tenga el comportamiento que quiera teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer", a√Īadi√≥, sobre las aficiones rivales.

El t√©cnico valor√≥ la disculpa de Javier Tebas por sus tuits despu√©s de las quejas de Vin√≠cius en Valencia. "Me parece bien. Todo el mundo se est√° dando cuenta de lo que est√° pasando. Nuestra sociedad est√° llena de personas muy inteligentes, sobre todo en Espa√Īa. Cuando hay personas inteligentes que toman decisiones el problema se acaba. Ojal√° pueda ser as√≠", afirm√≥.

Por √ļltimo, el preparador de los blancos explic√≥ las molestias que tuvo Benzema y se refiri√≥ a su futuro jugador Fran Garc√≠a. "Ha tenido un corte en el pie en la primera parte, que le molestaba un poco. Evaluamos la situaci√≥n en el descanso y pudo jugar. Le afect√≥ un poco, pero no tanto y jug√≥ los 90 minutos", confes√≥.

"Es un lateral izquierdo con mucha energ√≠a y muy r√°pido con el bal√≥n. Saca muy bien y es un perfil bueno para nosotros. El pr√≥ximo a√Īo estar√° con nosotros", termin√≥ sobre el rayista.

Europa Press