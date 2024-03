El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que las "críticas" y los "pitos" de la afición son "merecidos" tras un "mal" partido de su equipo, "cansado mentalmente", ante el Leipzig alemán en octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo de "demasiado sufrimiento".

"Demasiado sufrimiento, más de lo que pensábamos. Hemos jugado mal. Pero ahora estoy feliz por pasar a cuartos, estamos mejor que nunca, tenemos siete puntos de ventaja en Liga y estamos en cuartos, lo habríamos firmado a principio de temporada", valoró el técnico en rueda de prensa tras empatar (1-1) ante los alemanes y conseguir el billete a cuartos.

No obstante, Ancelotti reconoció que deben "ser críticos", por que no han "sido capaces de manejar la ventaja" de la ida y el 1-0 en el Bernabéu. "No estuvimos bien, poca presión, poca intensidad. Igual me he equivocado en la alineación, pero hoy era para meter energía y no lo hemos hecho. Tenemos que hacer autocrítica y valorar lo que no hemos hecho bien", expresó.

"La crítica hoy es merecida, los pitos de la primera parte son merecidos. Los pitos nos han despertado, es necesario tener un público exigente como el del Bernabéu. Nos hemos despertado en algunos momentos en la segunda mitad", admitió el de Reggiolo sobre la gris primera parte de los suyos.

Y el entrenador diagnosticó falta de "frescura" y un menor "control" de los partidos como síntomas del actual mal momento de juego". "Tenemos menos verticalidad, con posesiones flojas y lentas. Esto tenemos que recuperarlo pronto, el parón nos dará el tiempo para descargar un poco mentalmente. El equipo está cansado mentalmente, volveremos mejor después del parón", deseó.

Sobre su sistema, con cinco centrocampistas y solo Vinícius como atacante, Ancelotti defendió que quería "evitar contras y transiciones" de los alemanes. "Ha sido un partido flojo, nunca hemos sido capaces de presionar arriba. Ha sido un partido sufrido, volvemos al sufrimiento. El año pasado igual ante el Liverpool... Está un poco en la historia de este equipo, no somos capaces de manejar la ventaja. Tenemos que enfocarlo de manera diferente", agregó.

"Ahora no pondría el mismo equipo. A nivel defensivo era importante tener el control de Simons y Olmo con Tchouameni y Camavinga, porque ahí estuvo el peligro en la ida. Pero ellos han manejado bien la salida del balón", dijo sobre ese 4-3-3 ante los alemanes, antes de explicar que el cambio de Camavinga en el descanso "ha sido solo un cambio táctico". "Si hubiera cambiado a los que no han jugado bien tendría que haber cambiado hasta al entrenador...", bromeó.

Finalmente, Ancelotti destacó la "espectacular" jugada del gol de Vinícius y quitó importancia a su tarjeta amarilla por empujar a Willi Orbán. "Ha empujado un poco fuerte, pero no me pareció de tarjeta roja", opinó, antes de valorar el nuevo formato de la Champions para la próxima temporada: "todas las fórmulas que meten más partidos son equivocadas".