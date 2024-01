El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió este miércoles a Vinícius Júnior por sus palabras tras el Clásico de la final de la Supercopa de España en las que el brasileño valoró su actitud sobre el terreno de juego, algo que al italiano le gustó "más" que "sus tres goles" durante el partido en menos de 40 minutos, destacando también que está en su "mejor nivel" y "aprendiendo a jugar más por dentro".

"Vinícius ha vuelto a su mejor nivel. Después de la lesión ha necesitado un poco de tiempo. Además, está aprendiendo a jugar más por dentro, y esto lo vuelve mucho más peligroso. Es mucho menos previsible cambiando a veces la posición, combinando muy bien con Rodrygo. Pero me gustó más lo que dijo tras el partido que los tres goles", comentó Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de Copa del Rey.

El delantero brasileño, autor de un 'hat-trick' ante el Barça en la final (4-1) del torneo en Riad, aseguró tras el encuentro, con varios encontronazos con algún futbolista azulgrana, que quiere ser una "mejor persona". "Estoy triste porque todos quieren pelear conmigo porque saldrá en la prensa. Intento estar tranquilo y centrado, pero a veces no soy sólo yo. No soy un santo, a veces hablo demasiado, hago regates que no se deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, dar ejemplo a los niños", dijo.

Ya analizando el derbi de Copa de este jueves, el técnico italiano expuso las que para él son las claves del gran momento que atraviesa el equipo. "El éxito de este equipo se basa en el buen ambiente del vestuario, un grupo motivado, un fuerte espíritu de equipo y el buen juego. No tenemos que olvidar que el equipo está jugando un buen fútbol, con las ideas claras, y no lo digo yo me lo dijo Sacchi ayer por teléfono", explicó.

El Real Madrid llega al partido en un gran momento tras ganar el primer título de la temporada en Arabia, pero a pesar de ello, el técnico italiano cree que el duelo del Metropolitano será "muy difícil", porque en casa los rojiblancos lo están haciendo "muy bien". "Es una eliminatoria a partido único, y es un factor a tener en cuenta. Lo que ha pasado en los partidos anteriores no cuenta para mañana", apuntó.

"Va a ser un partido más complicado que el de la Supercopa. Vamos a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa de Rey lo que hace que aumente la importancia del partido. Intentaremos de hacer lo máximo para ganar", añadió el entrenador blanco.

Una eliminatoria envuelta en polémica por el pasillo que podrían hacer los rojiblancos a su eterno rival. "Hay que respetar las decisiones de cada club. Si lo hacen me parece perfecto si no lo hacen me parece perfecto, pero no le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid puede hacer las cosas de distintas maneras, y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando nos toque a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros", zanjó Ancelotti.

El italiano confirmó que Rodrygo, a pesar de entrenar al margen del grupo este miércoles, estará "disponible para jugar". "Está muy bien y en buena dinámica, y fue determinante en los dos partidos de la Supercopa. Ha vuelto a jugar a su mejor nivel", añadió sobre el brasileño.

Un posible recambio para Rodrygo sería Brahim Díaz, para el que Ancelotti solo tiene buenas palabras. "Ha vuelto después de los dos años en Milán con más conocimiento a nivel táctico. Es un jugador más potente que destaca mucho en espacio reducido. Además, hace un trabajo defensivo muy importante, y puede jugar en varias posiciones de ataque. Es un jugador completo y está ayudando mucho", analizó.

Por último, el italiano no siente que la victoria del Real Madrid en la final de la Supercopa ante el Barça haya puesto "contra las cuerdas a Xavi". "Tengo respeto máximo a todos los entrenadores porque nuestro trabajo es muy complicado, sabemos muy bien que cuando las cosas de un equipo no sale bien, el responsable es el entrenador. Le deseo a Xavi lo mejor", culminó