Carlo Ancelotti: "Nadie se ha quejado porque no juega, todos están focalizados en el trabajo"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que ningún jugador de su plantilla ha entrado en su "despacho" para tratar su futuro, al mismo tiempo que "nadie se ha quejado porque no juega", ya que "todos están focalizados en el trabajo", a la vez que insistió en que el "reto" de este curso es, al menos, "igualar" lo logrado en 2022.

"Si hay alguien que me pide consejo, se lo daré, pero de momento nadie ha entrado en mi despacho para hablar de esto (su futuro en el club). Ahora todos están focalizados en lo que tenemos que hacer, tenemos muchos partidos y creo que toda la plantilla será utilizada. Nadie se ha quejado porque no juega, todos están concentrados en el trabajo", afirmó el italiano en la previa del duelo de este sábado (16.15 horas) ante el Villarreal.

Con motivo del Día de Reyes, Ancelotti fue preguntado sobre sus peticiones a los tres 'monarcas' y bromeó con que al menos no ha recibido carbón. "Mi costumbre es el 13 de diciembre, Santa Lucía, no estoy acostumbrado a pedir algo a los Reyes Magos", ironizó.

"El reto es igualar lo que hemos hecho en 2022, y haremos todo lo posible para conseguirlo, e incluso mejorarlo", se marcó como deseo para el nuevo año, recalcando que el inglés Jude Bellingham no estaba en su carta para Melchor, Gaspar y Baltasar. "Es un gran centrocampista, como Enzo (Fernández), Pedri, Gavi.. Hay muchos jóvenes que se están saliendo y él es uno de estos. Pero me quedo con mis centrocampistas, sobre todo los jóvenes, tenemos un montón", destacó.

Ante el Villarreal, el Real Madrid iniciará un 2023 cargado de encuentros, aunque el equipo blanco está "acostumbrado a jugar cada tres días". "Nos viene bien, lo arreglamos bien. La plantilla ha vuelto bastante bien después del Mundial, hemos tenido pequeños problemas, pero la mayoría está bien. Mañana es complicado, pero llegamos bien y tenemos confianza de hacer un buen partido", señaló.

"Mañana jugará un equipo fresco, los que no jugaron contra Cacereño jugarán mañana, en un equipo muy parecido al del año pasado. Después, elegiré a quien sea mejor para cada partido. La Supercopa es un título importante", avanzó sobre el 'once', poniendo en valor la "profesionalidad" del futbolista, que "descansa, pero entrena de manera individual".

Para Ancelotti, el 'Submarino Amarillo' de Quique Setién es un equipo que "ha cambiado un poco" respecto al conjunto dirigido antes por Unai Emery. "Tiene una identidad muy clara, juegan bien al fútbol. Será un partido entretenido, y querremos hacerlo de la mejor manera, sacaré a los mejores. Veo a la plantilla bien, en una buena condición física, concentrada. A Setién le gusta el fútbol ofensivo pero con buen posicionamiento", analizó.

Ante los castellonenses podría aparecer como titular Rodrygo Goes, un jugador "importante en cada partido". "No hay titulares, muy pocos al menos, he rotado muy poco a Vinicius, Benzema... Difícil decir cual es la posición de Rodrygo, puede jugar en cualquier posición arriba, siempre marca la diferencia.

Finalmente, valoró las declaraciones de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, considerándose un genio. "Yo me considero una persona que hace un trabajo espectacular y que a veces acierta, con la suerte de estar en el mejor equipo del mundo. Guardiola es un grandísimo entrenador, ha aportado algo nuevo e interesante al fútbol y lo sigue haciendo", comentó, antes de recordar a su "compañero y amigo" Gianluca Vialli, fallecido este viernes a los 58 años por un cáncer de páncreas.

Europa Press