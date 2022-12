Carlo Ancelotti: "No es justo decir que Messi es el mejor de la historia"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este jueves que "no es justo decir" que Lionel Messi, vigente campeón del Mundo con Argentina, es "el mejor de la historia", porque "cada época tiene jugadores importantes", al mismo tiempo que confirmó que puede haber "salidas" en el mercado de enero y confesó que el equipo tiene "mucha ilusión por volver".

"Llegamos bien, con mucha ilusión por volver. Los que han entrenado aquí lo han hecho bien, hemos recuperado bien a (Karim) Benzema, era importante para nosotros. Los que han vuelto están bien, aunque daré prioridad a los jugadores que se han entrenado aquí", expresó el italiano en la rueda de prensa previa a la jornada 15 de LaLiga Santander ante el Valladolid este viernes (21.30 horas).

El t√©cnico se centr√≥ en la situaci√≥n del delantero franc√©s, que "volvi√≥ el 10 de diciembre, despu√©s de las vacaciones" y tras abandonar la concentraci√≥n de Francia por lesi√≥n. "Estaba bastante bien, trabaj√≥ con el equipo, jug√≥ 30 minutos en el primer amistoso, luego 45 en el segundo, mejor√≥ poco a poco. Ahora est√° muy bien, tiene ilusi√≥n por volver en la segunda parte de la temporada", se√Īal√≥, antes de valorar la decisi√≥n de prescindir de √©l en el combinado galo, entrenado por Didier Deschamps.

"Para ellos no tenía oportunidad de jugar en el Mundial y le dejaron salir. Volvió un jugador con mucha ilusión y motivación. Estamos convencidos de que nos ayudará mucho en la segunda parte de la temporada", insistió, ante un tramo de curso en el que "no hay días libres", ya que "hasta el 19 de marzo" jugarán "cada tres días".

Esta situación obligará a Ancelotti a rotar y dar oportunidades a futbolistas con menos protagonismo hasta ahora. Este es el caso del belga Eden Hazard, al que el técnico ve "bien, mejor que antes del Mundial". "Con todos los partidos que tenemos, tengo que utilizar a toda la plantilla, Hazard será uno de los que jugarán más en esta segunda parte", agregó.

"no habr√° fichajes, pero salidas no sabemos..."

Durante la rueda de prensa, Ancelotti fue cuestionado por si el argentino Leo Messi, campeón del mundo con la 'Albiceleste' y Balón de Oro del Mundial, era ya el mejor futbolista de la historia. "Lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. No sé si es el mejor, pero no es justo decir eso, cada época tiene jugadores muy importantes", argumentó.

"No saldr√° de mi boca que Messi es el mejor de la historia. Veo todos los d√≠as entrenar a Karim Benzema, el Bal√≥n de Oro. Tambi√©n he visto a Maradona, a Cruyff, no vi a Di Stefano por desgracia...", a√Īadi√≥.

El entrenador valor√≥, adem√°s, la futura incorporaci√≥n del brasile√Īo Endrick en 2024. "Estamos contentos e ilusionados. Es un gran jugador, con un gran talento", elogi√≥, antes de no cerrar la puerta a posibles salidas en el mercado invernal que arranca en enero.

"Estamos muy bien. El mercado est√° cerrado en entradas, pero las salidas a√ļn no lo sabemos, depende de los jugadores, algunos que juegan menos. Pero la plantilla est√° bien hecha, estamos contentos", apunt√≥, asegurando adem√°s que la situaci√≥n de los jugadores que acaban contrato a final de temporada -Modric, Kroos, Benzema, Asensio, Ceballos, Nacho y Mariano- no le "preocupa". "Si renuevan estar√© contento, si piensan que es mejor salir estar√© contento tambi√©n", defendi√≥.

As√≠, Ancelotti alab√≥ el gran final de temporada del curso pasado, aunque cree que ahora est√°n "mejor" que "en diciembre del a√Īo pasado". "Ojal√° se repita en 2023 lo del a√Īo pasado, incluso, por qu√© no, mejor", recalc√≥, apuntando que mejorar defensivamente es una de las claves.

Finalmente, el italiano abord√≥ algunas cuestiones sobre el Mundial y el modelo de juego predominante, quiz√° m√°s directo y efectivo, resaltando que "el juego de toque es importante en el f√ļtbol" y "seguir√°". "No hay una sola manera de jugar al f√ļtbol. Es importante leer las situaciones y los momentos del partido", explic√≥, antes de pedir "tiempo efectivo" en el futuro, ante los largos descuentos vistos en el torneo.

"No me han contactado, no s√© si tienen inter√©s, se lo agradezco si es as√≠, pero mi situaci√≥n es clara, estoy bien aqu√≠, nunca le dir√© al Real Madrid que quiero irme", sentenci√≥ ante las informaciones que hablaban de que podr√≠a entrenar a la selecci√≥n brasile√Īa, despu√©s de que esta cayera en cuartos en Catar.

