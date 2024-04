Carlo Ancelotti: "No hay duda de que Arda Güler se queda aquí el próximo año"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha afirmado que "no hay duda" de que Arda Güler se quedará "el próximo año" en la plantilla merengue, a colación del gol marcado este viernes por el mediapunta turco para vencer por 0-1 a la Real Sociedad, en el partido inaugural de la jornada 33 de LaLiga EA Sports.

"Los que han jugado menos en esta última parte de la temporada lo han hecho muy bien hoy. Arda [Güler], Dani [Ceballos], Fran García, etc., han tenido una buena actitud en el campo, un buen compromiso, han luchado y han peleado. Arda ha marcado un gol, va a ser un jugador muy importante para nosotros en el futuro, entonces no hay duda de que él se queda aquí el próximo año", dijo en rueda de prensa desde el Reale Arena.

Luego elogió a Güler. "Tiene una calidad extraordinaria. Es un talento, tiene un don muy grande, que es este talento y ha trabajado muy bien. Podía jugar antes, sí, porque está entrenando muy bien. Pero es muy joven y poco a poco tendrá su protagonismo en esta plantilla. Ha marcado más goles que minutos jugados, eso es el don que tiene", explicó.

"Luka Modric ha mostrado lo que había mostrado en los últimos partidos, una condición física óptima, está muy bien y ha manejado muy bien el balón en la segunda parte. Nos ha permitido quitarnos un poco la presión que Real Sociedad había hecho muy bien en la primera parte, su condición es espectacular y obviamente puede jugar el martes", indicó Ancelotti, preguntado sobre el duleo europeo ante el FC Bayern.

En este sentido, el técnico madridista declaró que "la alineación para el martes [en Múnich] tengo que mirarla porque ha vuelto Militão también, que ha jugado por primera vez de titular y ha jugado muy bien en mi opinión. Entonces son todas las opciones que tenemos y que evaluaré en los próximos días", aludió a esa semifinal de la Champions League.

Respecto al regreso del central Éder Militão y del portero Thibaut Courtois, el técnico blanco señaló que "obviamente tienen opciones" de estar ante el Bayern. "Vamos a ver si Thibaut esta semana puede jugar contra el Cádiz. Pienso que sí, después del partido lo evaluaremos. Lo importante es que Militão ha mostrado poco a poco el volver a su mejor nivel, ahora tendrá otro tiempo para mejorar y estamos muy contentos", añadió.

"Era bastante claro que todo el mundo pensaba que nosotros veníamos aquí a dar un paseo. Los únicos que no lo pensaban eran los jugadores, por eso me quedo muy orgulloso de ellos, porque han tenido un compromiso y una actitud que solo ellos tenían. Tenían ganas, ilusión de seguir ganando y de mantener la buena dinámica en el vestuario. Entonces tengo que agradecérselo porque han sido, desde este punto de vista, espectaculares", continuó Ancelotti con sus alabanzas.

"La Real juega muy bien, aprieta mucho, juega un fútbol ofensivo, es un equipo que me gusta mucho. Ganar aquí no era sencillo teniendo en cuenta lo que tenemos en los próximos partidos. Pero, como he dicho, tengo una plantilla espectacular en este sentido", insistió el técnico italiano.

"Para ellos todos los partidos tenemos que ganar, y éste lo hemos ganado sufriendo, luchando. Esto es muy bueno, ahora faltan cuatro puntos para ganar la Liga y estamos realmente muy muy cerca", concluyó Ancelotti.