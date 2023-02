Carlo Ancelotti: "Nos esperamos un partido sin tiempo para respirar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dej√≥ claro que el partido de este martes en Anfield ante el Liverpool ingl√©s, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, ser√° "distinto" al de la final del a√Īo pasado por haber vuelta, aunque s√≠ sabe que no tendr√° "tiempo para respirar" en un duelo donde duda poner un equipo "controlado atr√°s" o "contundente arriba".

"La final del a√Īo pasado fue un partido igualado, puede ser que ellos tuviesen m√°s posesi√≥n, pero estuvimos bien atr√°s y de eso contra el Liverpool siempre puedes sacar algo bueno. Pero el de este martes va a ser distinto porque hay dos partidos y hay que tenerlo en cuenta, hay que hacerlo bien los 180 minutos", expres√≥ Ancelotti este lunes en rueda de prensa.

El italiano admiti√≥ que vuelven "bien y con ilusi√≥n y ganas de hacerlo bien" en una Champions en la que cree que, "a d√≠a de hoy", tienen "m√°s posibilidades" de conquistarla que a estas alturas del a√Īo pasado. "Tenemos una eliminatoria muy complicada, pero no es s√≥lo este partido, tambi√©n hay que hacerlo bien en la vuelta", reiter√≥.

"Nos esperamos un partido muy intenso, con mucha presión y donde no tendremos tiempo para respirar y donde ellos te aprieten y aprieten, pero estamos preparados para esto", advirtió el de Reggiolo, que duda sobre qué once poner si con Fede Valverde en el medio y Rodyrgo Goes arriba o con el uruguayo más adelantado y Dani Ceballos. "Es lo que estoy pensando. Tengo la duda de poner un equipo más controlado atrás o meter uno más contundente arriba, ojalá no me equivoque", confesó.

Ancelotti confirmó que Karim Benzema saldrá de inicio porque le ve "bien" y lamentó la baja de Toni Kroos por su experiencia. "Seguimos con la transición, pero esta es forzada y no la queríamos, pero no me preocupa porque las sensaciones que hemos tenido sin Kroos son buenas. Los que han reemplazado a Toni y Tchouameni lo han hecho bien y tengo total confianza en la plantilla y los que dos que van a jugar", recalcó.

El técnico madridista ve "atrás bien" a su equipo, pese a que estuvo "dormido" en el Mundial de Clubes. "Antes tuvimos dos porterías a cero ante el Athletic y la Real y después del Mundial otras dos a cero ante el Elche y Osasuna. El equipo se está acostumbrando a defender bien y a evitar errores y este martes el papel defensivo será muy importante. Estoy convencido de que lo haremos bien", apuntó.

"a vinicius le gusta jugar al f√ļtbol sea donde sea"

A nivel individual, consider√≥ que tanto Real Madrid como Liverpool est√°n m√°s preocupados del colectivo y se refiri√≥ a Vinicius Jr al que "le gusta jugar al f√ļtbol, sea donde sea y m√°s cuando son partidos tan importantes como este". "En este momento es un gusto verle, a todo el mundo le gusta la calidad de jugadores como √©l, Pedri, Gavi o Mbapp√© y que podamos disfrutar de esta calidad", a√Īadi√≥.

Preguntado por los insultos racistas que est√° recibiendo el brasile√Īo, el italiano puntualiz√≥ que "lo est√° gestionando muy bien personalmente" y que "no afecta a su rendimiento en el campo", al tiempo que opin√≥ que ve dif√≠cil solucionar el tema del racismo porque no existe "una ley que pueda cambiar la cabeza de una persona".

"Tiene que cambiar con cultura y sentido com√ļn", replic√≥, defendiendo a Espa√Īa. "No echo la culpa a Espa√Īa, es un pa√≠s fant√°stico para vivir en todos los sentidos. En todos los pa√≠ses pasan episodios de este tipo, lo me gustar√≠a es que cambiase m√°s el respeto hacia las personas", zanjo.

También se refirió a la figura de Luka Modric y su renovación. "Luka tiene una carrera en la que ya ha demostrado y en la que sigue demostrando. No lo ha pasado bien en enero, pero ahora ha vuelto a su mejor nivel y va a seguir creciendo porque su calidad física es muy buena y también tiene la ilusión y las ganas de jugar en el Real Madrid", destacó.

Finalmente, Ancelotti celebr√≥ volver a Anfield, estadio que visit√≥ en su etapa en la Premier League con el Chelsea y, sobre todo, con el gran rival de la ciudad, el Everton, y donde gan√≥ por 0-3 en la temporada 2014-2015 con el Real Madrid. "Tengo un buen recuerdo de aquel partido, pero el Liverpool ha cambiado mucho en estos ocho a√Īos, es m√°s potente y con mucha m√°s calidad. Se puede repetir de aquel partido la actitud y el compromiso, el resultado me parece muy complicado, casi imposible", concluy√≥.

Europa Press