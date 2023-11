El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confes贸 este mi茅rcoles que "puede ser" que haya sido injusto con Brahim D铆az en este inicio de temporada, aunque explic贸 que su "mejor posici贸n" es donde "lo ha hecho muy bien" el centrocampista ingl茅s Jude Bellingham, al mismo tiempo que destac贸 la "sana" plantilla madridista para "pelear todas las competiciones".

"Brahim ha mostrado una gran calidad, sacrificio defensivo, lo ha hecho muy bien. Podr铆a jugar m谩s minutos, en la posici贸n que ha jugado juega Bellingham, pero hoy lo ha reemplazado muy bien. Puede ser (que haya sido injusto con 茅l), es obvio que podr铆a tener m谩s minutos. Pero la mejor posici贸n para 茅l es de mediapunta, que es donde ha jugado Bellingham", argument贸 el preparador italiano en rueda de prensa sobre el mediapunta, titular y goleador ante el Braga este mi茅rcoles.

El t茅cnico explic贸 adem谩s su papel dentro del vestuario, como apoyo de jugadores j贸venes como Rodrygo Goes o Vin铆cius J煤nior, y asegur贸 que no es un entrenador, sino "una persona que hace el trabajo de entrenador". "No se deben equivocar los jugadores, saben c贸mo soy, mi trabajo a veces es meter al banquillo al jugador, pero nunca a la persona, tengo una relaci贸n extraordinaria con todos. Me respetan y yo intento respetarlos a todos", defendi贸.

Preguntado sobre el abrazo que Rodrygo le ha dado ras su gol, Ancelotti afirm贸 que "hay delanteros que a veces marcan todos los partidos y otros tienen momentos". "Yo les apoyo, les doy confianza. Un jugador como Rodrygo, antes o despu茅s va a marcar, es solo cuesti贸n de tiempo, tiene mucha calidad", elogi贸 al paulista.

En la goleada blanca no tuvo sitio el turco Arda G眉ler, que ni siquiera calent贸 en la segunda mitad, porque el cuerpo t茅cnico tiene "mucho cuidado" con su puesta a punto. "Hace una semana que empez贸 a entrenar con el equipo. Tendr谩 su tiempo cuando est茅 al cien por cien", avanz贸 el t茅cnico madridista, que alab贸 tambi茅n la actuaci贸n del meta Andriy Lunin, que entr贸 por un Kepa Arrizabalaga con "molestias en el calentamiento".

"Nos ha ayudado a ganar este partido. Ha hecho una parada determinante, muy seguro con los pies, ha hecho un partido completo. La plantilla es muy sana, el partido de Brahim, Lunin, Lucas V谩zquez... Es una plantilla muy sana que nos permite pelear en todas las competiciones", halag贸.

Adem谩s, critic贸 "con honestidad" la primera parte de Vin铆cius J煤nior, que le "ha dejado algunas dudas". "Podr铆a haber sido un poco m谩s efectivo. Pero su segunda parte ha sido espectacular. Lo que han hecho 茅l y Rodrygo hay que mirarlo bien, con combinaciones espectaculares. No hay muchas parejas que puedan hacer la contra del tercer gol", enfatiz贸.

Adem谩s, puso en valor la relaci贸n ente el club y la Liga de Campeones, despu茅s de avanzar de la fase de grupo en las 32 ediciones con el actual formato, porque "lo ha hecho mejor que otros". "Pasar de grupos no siempre es tan sencillo, tenemos que valorar que lo hemos hecho. Es una competici贸n especial para el Real Madrid, que ha construido su historia en la Champions", apunt贸.

"Estamos muy felices de llegar a octavos despu茅s de cuatro partidos. Esto no significa que vayamos a descansar ahora, todos los partidos de Champions tienen la misma exigencia, para mostrar nuestro mejor nivel", agreg贸.

Finalmente, discrep贸 con las palabras de Gerard Piqu茅 asegurando que "nadie" se acordar谩 en el futuro de la 煤ltima Liga de Campeones conquistada por el Real Madrid. "Vive en su mundo y no es el del madridismo. Le aseguro que ning煤n madridista se ha olvidado de la 'Decimocuarta', es una Champions que se recordar谩 de por vida", concluy贸.