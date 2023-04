Carlo Ancelotti: "Queremos vivir otra noche mágica en el Bernabéu"

"Si logramos la Copa del Rey, habremos ganado todos los títulos posibles; hay equipos que no lo ganan en una vida"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que esperan vivir "otra noche mágica en el Bernabéu" este miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, donde deberán "defender mejor que contra el Villarreal" y "atacar como contra el Barcelona".

"Lo más importante es pensar que es un partido de 180 minutos e intentar hacerlo bien en el partido de mañana. No es decisivo, pero nos puede dar ventaja para manejar mejor el partido de vuelta. El equipo está bien, motivado e ilusionado, y tenemos ganas de volver a la 'Champions' y de vivir otra noche mágica en el Bernabéu", declaró en rueda de prensa.

Además, insistió en que deben lograr "ventaja" al calor de su público para afrontar con menos urgencias el choque de vuelta. "Tenemos que aprovechar que jugamos el primer partido en casa para tomar ventaja para manejar mejor el partido de vuelta, que va a ser el decisivo. El equipo lo hizo bien en casa y fuera; creo que solo hay un partido el año pasado, contra el Paris Saint-Germain en la ida, en el que no lo hicimos bien. Por el resto, hicimos bien todos los partidos y merecimos ganar la 'Champions'. Quien la gana, la merece", afirmó.

"Ofensivo o conservador, no sé. En lo que estamos enfocados es en hacer un partido completo; defender bien, mejor de lo que lo hicimos contra el Villarreal, y atacar, si es posible, como hicimos contra el Barcelona", prosiguió.

En otro orden de cosas, el preparador italiano recordó la dura eliminatoria ante los ingleses del curso pasado. "El año pasado sufrimos mucho. Fue el partido donde, por distintas circunstancias y porque teníamos mucha ventaja cuando llegaron aquí, lo pasamos muy mal. Tenemos que respetar este club, que es de nivel 'top' y tiene jugadores muy buenos. No están pasando un buen momento, pero a veces en este tipo de partidos tienes una motivación tan grande que sacas lo mejor. Las individuales que tiene le hacen tener una plantilla de un nivel muy alto", manifestó.

En este sentido, recordó que en 2022 vivieron "momentos difíciles, sobre todo contra el Chelsea y contra el Manchester City". "Pero tuvimos la gran motivación de no darla por perdida", indicó. "Estoy convencido de que la merecimos (la 'Champions'). En los últimos minutos tuvimos más confianza, más energía para ganar los partidos, el partido no se acaba hasta que el árbitro pita. Merecimos ganarla e intentaremos merecer ganarla este año. Y no por la gestión, sino porque jugamos mejor que otros", expuso.

Ancelotti, entrenador del Chelsea entre 2009 y 2011, confesó estar "triste" por la situación del equipo, del que se declaró "aficionado", pero confía en el trabajo de Frank Lampard. "Yo tengo 63, el tiene 44, tengo 20 años más de experiencia, pero eso no va a modificar lo que pase en el partido. Lampard fue un grandísimo jugador que tuve la suerte de entrenar durante dos años, un profesional fantástico y extraordinario. Él conoce muy bien lo que puede pasar en este tipo de partidos. Llegó hace una semana, pero conoce a muchos jugadores y creo que lo va a hacer bien", expresó.

Por otra parte, aseguró que Vinícius está "imparable en este momento". "A veces le paran pero él sigue y sigue. Juega con una continuidad espectacular. Lo hace todos los días, no se lo guarda ni en los entrenamientos, en el entrenamiento está siempre a tope", aseguró.

El técnico madridista también reveló el buen ambiente que reina en la plantilla. "Es un grupo que se encuentra bien entre ellos. Entienden muy bien cuándo es el momento de hacer bromas y cuándo es el momento de estar serios. A veces se divierten juntos, pero cuando hay que ponerse serios no tienes que recomendárselo. Para mí, manejar esta plantilla es muy sencillo, la gestiono muy bien. Todos me reconocen que soy fantástico en la gestión, pero hay otras cosas, este equipo está bien trabajado. Si tenemos la suerte de ganar la Copa del Rey esta temporada, habrá ganado todos los títulos posibles. Hay equipos que no lo ganan en una vida", aseveró.

Por último, deseó que Milan y Real Madrid puedan encontrarse en la final de Estambul del 10 de junio, día de su cumpleaños, tal y como manifestó Paolo Maldini. "Para mí y para Paolo, Estambul no es un recuerdo bonito, sobre todo por este estadio en 2005. A Maldini le tengo todo el cariño del mundo: ha sido mi compañero, mi capitán, un hombre fantástico... Si nos podemos ver el día de mi cumpleaños, sería bueno", finalizó.

