Carlo Ancelotti: "Si los jugadores están cómodos vamos a seguir con el nuevo sistema"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este martes que había "muy poco" que no le haya gustado del nuevo sistema que está tratando de implantar este año, con cuatro centrocampistas y rombo en el mediocampo, y que seguirá con él siempre y cuando sus jugadores estén "cómodos", asegurando que potencia la calidad de Jude Bellingham "como mediapunta" y que puede servir para que Vinícius Jr marque "más goles" al jugar más por dentro.

"Lo que no me ha gustado (del nuevo sistema) es muy poco. Hemos tenido buenas situaciones ofensivas y hemos sido muy buenos en la presión tras pérdida y en la presión arriba. Está claro que debemos de tener más equilibrio y vigilancias porque este sistema te impone atacar mucho con los laterales, pero se puede arreglar. La idea de cambiar el sistema es por si los jugadores no se encuentran cómodos porque si lo están vamos a seguir con él", señaló Ancelotti en rueda de prensa previa al amistoso de este miércoles ante la Juventus.

Al italiano le parece "bien no tener un sistema fijo" y reiteró que "también a nivel individual" el nuevo sistema le ha ayudado a aprender "mejor las cualidades de Bellingham, que parece ser un mediapunta completo y no un interior y puede marcar más la diferencia como mediapunta".

Sin embargo, uno de los damnificados posicionalmente puede ser Vinícius Jr, al no pegarse tanto a la banda. "Le gusta mucho jugar un poco más por dentro porque es verdad que por fuera marca la diferencia y por dentro puede marcar goles. 'Vini' lo ha hecho muy bien contra el Milan y contra el United y quizá podría haber tenido más acierto contra el FC Barcelona", explicó.

El técnico madridista cree que el brasileño "sigue siendo el mejor jugando por fuera". "Como he dicho, es una pretemporada y creo que si no intentamos de probar cosas nuevas en este periodo, es difícil hacerlo más adelante", puntualizó.

"Creo que tenemos que evaluar lo que hemos hecho en este periodo y creo que ha sido un momento bueno de la temporada. Hemos probado algunas cosas, que han salido bastante bien y tenemos buenas sensaciones. Ahora terminamos esta gira y queremos hacerlo mejor. Seguimos en esta línea y después evaluaremos si continuar o pensar en otra cosa, pero a nivel personal estoy muy satisfecho. Tenemos que adaptar algunas cosas, pero los jugadores están satisfechos. Ante la Juventus es un test importante contra un rival fuerte con experiencia como nosotros y creo que va a ser un partido bonito", subrayó Ancelotti.

Preguntado por Toni Kroos y Luka Modric, suplentes ante el Barça, el de Reggiolo dejó claro que "nada cambia" para ellos porque "siguen siendo jugadores que tienen un conocimiento y una experiencia que nadie tiene en esta plantilla". "Son un ejemplo y siempre lo han sido, han aportado mucho y van a aportar también esta temporada", recalcó.

"lo más expertos deben tener en cuenta que hay jóvenes apretando"

"La pregunta puede ser cuántos minutos van a jugar y eso no lo sé, pero serán protagonistas como lo han sido en los años pasados teniendo en cuenta que hay mucha competencia, que los jóvenes progresan muy bien y creo que si los jóvenes progresan es porque tienen una gran oportunidad de mirar cada día a Kroos y Modric", añadió el entrenador del Real Madrid.

Este argumentó que es "sencillo" manejar un vestuario como el suyo con jóvenes pujantes y veteranos consagrados ya que cuenta con "jugadores inteligentes". "Los más expertos tienen que tener en cuenta que hay jóvenes que están apretando y los jóvenes tener la paciencia necesaria y mirar lo que los veteranos hacen. Esta conexión fue muy buena el año que ganamos la Champions y sigue porque tenemos veteranos sin egos y jóvenes pacientes", detalló.

Ancelotti elogió también a Nico Paz, el único jugador de campo del filial que está en esta gira y que posee "mucho talento". "Es muy joven, pero parece del primer equipo. No queremos meterle presión porque tiene que progresar y mejorar, pero tiene toda la calidad para jugar en el Real Madrid en el futuro", opinó.

Por otro lado, fue preguntado por la posible denuncia del PSG ante la FIFA por su posible interés en Kylian Mbappé. "A mí no me sorprende nada, pero no sé de este asunto. Creo que es algo político en el que no entro, estoy focalizado en el tema técnico, táctico y físico, lo político, lo dejo", zanjó.

De todos modos, el italiano opinó que a la hora de elegir un equipo, están los jugadores que tienen "un poco más de ego y prefieren ganar títulos individuales" y los que "quieren poner su calidad al servicio del equipo". "Eso es lo que hace la diferencia entre un gran jugador y un campeón", advirtió.

Finalmente, fue preguntado por la joven delantera colombiana Linda Caicedo, que juega en el primer equipo femenino madridista. "Lo está haciendo muy bien. Estamos cerca del fútbol femenino y mirando el Mundial, que va a ser entretenido aunque el último partido de España no fue muy bien. Tenemos relación constante con el entrenador del equipo femenino y creo que el fútbol femenino está en expansión, ojalá el Real Madrid Femenino pueda ganar los títulos del masculino", consideró.

Europa Press