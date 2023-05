Carlo Ancelotti: "Todos los entrenadores se quejan del calendario"

"Lo de Camavinga no es nada"

MADRID, 14 May. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró tranquilo porque Eduardo Camavinga no tiene ninguna lesión después del "golpe" que recibió este sábado en la victoria ante el Getafe, al tiempo que explicó tener claro su once para el Manchester City y dio la razón a Pep Guardiola porque el calendario no es el indicado.

"Ha tenido una torsi√≥n un poco de rodilla pero es solo un golpe, nada m√°s, ma√Īana descansa como el resto y el lunes entrena como el resto del equipo. La rodilla tiene estabilidad. Ahora le molesta un poco pero no es nada", dijo sobre el franc√©s.

La rueda de prensa en el Santiago Bernabéu se centró en el duelo del miércoles ante el Manchester City, con la final de la Liga de Campeones en juego, preguntado por las quejas de Guardiola sobre un menor descanso que los blancos. "Lo que se ha quejado Guardiola es del calendario, que como hemos dicho muchas veces es demasiado apretado. Ahora les toca a ellos jugar con menos descanso. El calendario no es demasiado indicado, hay demasiados partidos. Tiene razón, podían jugar el sábado, como nosotros pudimos jugar el miércoles la ida. Todos los entrenadores se quejan del calendario. Alguien tiene que hacer algo para el futuro", afirmó.

Ancelotti valoró además los minutos de los menos habituales este sábado y explicó la necesidad de mantener la máquina en funcionamiento aunque el partido importante era el del miércoles. "Obviamente les falta un poco de ritmo de partido. Era programado que Mendy jugase 45 minutos, para entrar después de una lesión muy importante. Hazard igual, 60 minutos para un jugador que no ha tenido suficiente, era suficiente y ha dado su aportación", comentó.

"Siempre se juega con fuego en este trabajo. He puesto en el campo una plantilla competitiva para que alguien no se crea que damos ventaja a los equipos que tratan de no descender. Los que estaban cansados no han jugado. Llegamos al mi√©rcoles con toda la plantilla disponible, fresca, eso es una buena se√Īal", a√Īadi√≥.

Adem√°s, el t√©cnico italiano explic√≥ tener claro su once para M√°nchester, donde confirm√≥ √ļnicamente a R√ľdiger, pero destac√≥ que tendr√° la tranquilidad de buenos cambios. "Ninguna duda del once, pero cualquiera que sea tengo un banquillo con muchos recursos. El a√Īo pasado nos ayud√≥ a ganar la Champions", afirm√≥.

