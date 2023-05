Carlo Ancelotti: "Un estadio entero haciendo insultos racistas no lo había visto nunca"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "triste" por la reacción "racista" de la afición de Mestalla hacia el visitante Vinicius, un "problema muy grave e inaceptable" en el fútbol español por el que pidió contundencia en las medidas.

"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo y le he preguntado si podía continuar. El hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado nunca. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius, es la víctima de un problema muy grave", dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano se mostró contundente en la crítica a Mestalla después de que el jugador brasileño se encarara con la grada, con el partido 10 minutos detenido en su tramo final. Vinicius terminó expulsado en una acción que también protestó Ancelotti. "No se puede jugar al fútbol así. Hemos perdido no hemos jugado bien, es difícil buscar la motivación, pero es demasiado grave esto", afirmó tras el 1-0.

"Meten un balón dentro en ataque, insultan a Vinicius y después le sacan la roja. Estoy muy triste. La única manera para mí es parar el partido, el racismo no puede existir. Nos tenemos que ir a casa. La solución para mí es parar el partido. Es el jugador que recibe más faltas y más insultos", añadió.

Ancelotti confesó que su jugador tendrá que mejorar, pero lamentó lo nunca visto, por los insultos hacia su jugador y la sensación de que tenía que sacarle del partido. "El árbitro ha dicho de aplicar el protocolo pero ha vuelto a suceder. Cuando le han expulsado todo el estadio le gritaba mono. Estoy muy triste, nunca he pensado en quitar a un jugador porque le están insultado", dijo.

"Vinicius es un niño, le gusta jugar y quería seguir. Luego el miércoles su afición no puede verle porque le han expulsado porque un jugador del Valencia le agarra e inventa una agresión. El partido se tenía que haber parado. Un estadio entero haciendo insultos racistas no lo había visto nunca", añadió, sin querer matizar sobre la cantidad de gente o insultos sobre su jugador, mientras medios locales le apuntaban que el grito general fue "tonto".

