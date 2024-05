Carlo Ancelotti: "Una final de Champions es el partido más importante y el más peligroso"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, advirtió este viernes que una final de la Liga de Campeones "es el partido más importante" de la temporada, pero también "el más peligroso" por la aparición del "miedo " y la "preocupación" con el "éxito muy cerca", al mismo tiempo que aseguró que el equipo tiene "confianza" y "concentrado" en el duelo de este sábado.

"Una final de Champions es el partido más importante y también el más peligroso. Hay que disfrutar al máximo el hecho de estar aquí, lo vamos a disfrutar, y después empieza la preocupación, puede salir mal, porque está muy cerca lo más importante en el fútbol, que es ganar una Champions, y tienes el miedo que esto se puede escapar", reflexionó el italiano en la rueda de prensa previa a la final de este sábado (21.00) ante el Dortmund.

El preparador de Reggiolo, de 64 años, reconoció que es "muy complicado llegar a jugar la final" de la Liga de Campeones, para la que se necesita "un poco de suerte" y "no bajar los brazos nunca". "Tienes el éxito muy cerca, y empieza la preocupación, y mucho miedo, es normal", agregó sobre las emociones previas al duelo por el título.

"Estoy muy contento de estar aquí, no es la primera vez y espero que no sea la última. En la previa de estos partidos lo pasamos bien a nivel personal, después llegará la preocupación, pero tengo mucha confianza en mis jugadores, sé que lo van a dar todo", defendió el técnico.

Y, en concreto, salió al paso por Rodrygo Goes, después de sus declaraciones dejando en el aire su futuro en el club merengue. "Es una pieza muy importante para nosotros, lo ha sido, lo es y lo será en el futuro, no tenemos ninguna duda", expresó.

"Hemos tenido el tiempo necesario para preparar el partido, el equipo está focalizado, concentrado, en el vestuario hay la confianza necesaria para sacar lo mejor de nosotros, y para jugar el partido más importante de la temporada. Con mucho respecto al equipo rival, que merece jugar esta final y ahora ojalá pueda salir todo bien", deseó el entrenador.

Y en la charla previa al partido, Ancelotti no apelará directamente a la parte emocional. "Lo más importante en este tipo de partidos es meter en la cabeza del jugador ideas claras. Cuanto más claro soy, menos nervios tiene el equipo. Las emociones llegan y cada uno las maneja como quiere. Tendremos emociones que pueden ser negativas, preocupación, miedo, pero muchas veces el miedo es una parte importante para hacer bien las cosas", manifestó el técnico.

"Tengo mucha confianza porque creo que esta temporada el equipo ha mostrado dos cosas muy importantes: la calidad, que es fantástica de cada uno de ellos, y el sacrificio y la actitud colectiva. Esas serán las claves", analizó el italiano, que añadió que "es una cuestión de actitud y de espíritu", después de una temporada en la que sus jugadores "han tenido la oportunidad de mostrar su concentración y su actitud".

Aunque "la Champions no es una obsesión" para el club blanco. "La obsesión es competir, intentar hacer lo máximo, como lo hemos hecho esta temporada y la pasada. Obviamente, ganar la Champions es algo muy importante, creo que ya se puede decir que la temporada de este equipo ha sido muy exitosa, a pesar de lo que pase en el partido de mañana", aplaudió.

"Hay algo especial en este club, no es una casualidad. Creo que hay algo importante. ¿De dónde sale? No lo sé realmente, pero creo que puede ser la historia, la tradición, la calidad de los jugadores, que tienen ese carácter. Ha pasado muchísimas veces, y eso es que no es casualidad", elogió el carácter de la plantilla y la entidad para estos encuentros.

Finalmente, Ancelotti, que confirmó la titularidad de Courtois, recordó la consecución de la 'Décima' en 2014. "Tengo 10 años más, pero creo que yo sigo sintiéndome joven. Con esta generación he podido hacer un trabajo fantástico en este club. Hay algunos jugadores que estaban aquí hace 10 años y siguen aquí, así que gracias a estos jugadores y a este club hemos podido alcanzar algo realmente importante. Es increíble", concluyó.

Europa Press