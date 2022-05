Carlos Alcaraz, carrera meteórica, pero con los pies en el suelo

En un año, ha pasado de jugar la previa de Roland Garros a formar parte de los grandes aspirantes al título: el fenómeno Carlos Alcaraz, a las puertas del Top 5 a sus 19 años, confirma sus ambiciones en voz alta, pero asegura tener la cabeza fría.

Hace apenas 12 meses, Alcaraz, un adolescente con camiseta sin margas, recordando al Rafael Nadal de su primera época, descubría Roland Garros. Recién entrado en el Top 100, sobrevoló la previa del torneo y avanzó hasta tercera ronda en lo que era su primera participación en un Grand Slam.

Unos días antes en Madrid, había festejado sus 18 años frente a 'Rafa', que no le hizo ningún regalo: el joven español apenas ganó tres juegos al rey de la tierra batida.

Entonces se hablaba de Alcaraz como una joven promesa con un futuro brillante, pero desde entonces la carrera ha cogido una velocidad vertiginosa para este joven de El Palmar (una pedanía cercana a Murcia, en el sudeste de España), que llegó al tenis a los cuatro años de la mano de su padre, antiguo jugador de nivel correcto y dirigente del club de tenis local.

Unos meses más tarde, 'Carlitos' ha vivido una primavera (boreal) asombrosa: ganó sus primeros Masters 1000, la segunda categoría de torneos después de los cuatro Grand Slam (Miami a comienzos de abril y Madrid a principios de mayo) y también se apuntó el torneo de Barcelona.

En Madrid se coronó después de eliminar sucesivamente a Nadal en cuartos y a Novak Djokovic, número 1 mundial, en semifinales. Nunca antes un tenista había superado a estos dos jugadores en un mismo torneo sobre arcilla.

En lo que va de año 2022, Alcaraz suma 28 victorias por solo tres derrotas, y cuatro títulos.

- "Sin miedo" -

Pese a disputar solo su segundo Roland Garros, Alcaraz se presenta al torneo parisino como número 6 del mundo y gran favorito al título junto a Djokovic y Nadal.

El murciano asegura estar preparado para asumir este estatuto y no esconce sus ambiciones.

"Lo tomo como una fuente de motivación, no una presión", aseguró tras ganar en Madrid.

"No tengo miedo de decir que estoy listo para ganar un Grand Slam", añadió después en una entrevista al diario argentino La Nación. "Me siento bien físicamente. Soy fuerte mentalmente. Juego bien en estos momentos, con bastante confianza".

"Como decimos con mi equipo, físicamente soy un toro. Estoy preparado para jugar a cinco sets contra los mejores, partidos muy largos. No me da miedo. Mejor: es una ventaja", añadió después en el diario español ABC.

"Mi objetivo ahora es tratar de ganar uno de los tres últimos Grand Slam de la temporada", insiste este jugador que desde los 15 años es entrenado en su academia de Villena por Juan Carlos Ferrero, ex número 1 mundial y ganador de Roland Garros en 2003.

Con una explosión tan espectacular, forzosamente las miradas cambian, los halagos llueven y las comparaciones son constantes con Nadal, por la nacionalidad, la precocidad y la determinación de ambos.

- "Muy familiar" -

Una prueba del protagonismo alcanzado por Alcaraz es que a comienzos de mayo, en dos días diferentes, antes y después de su victoria en Madrid, el tenista fue portada del diario generalista español El País.

"Cuando regresamos de Madrid, nos paramos a comer algo en un sitio aislado, donde no había mucha gente, pero todo el mundo me reconoció. Es ahí donde te das cuenta que eres alguien verdaderamente conocido", explicó.

Tanto Djokovic como el N.3 del ranking Alexander Zverev han calificado al español del "mejor jugador del mundo" del momento. "Me inspira mucho. Le admiro", ha llegado a decir el griego Stefanos Tsitsipas, finalista el año pasado en Roland Garros.

"Es un jugador completo, muy agresivo, capaz de subir a menudo a la red, se mueve muy bien. Va a quemar etapas muy rápido. Va a ser un jugador fantástico en un futuro próximo", había pronosticado Nadal hace un año.

Pero Alcaraz no deja impresionarse por todo lo que está viviendo. "No es porque he ganado muy rápido que se me va a subir a la cabeza. Sé muy bien que hace falta que siga trabajando para cumplir mi sueño, que es ser número 1 mundial", dice.

Cuando ganó en Madrid, su primer pensamiento fue para los suyos. "¡Viva El Palmar y viva Murcia", escribió en la cámara de televisión.

"Soy muy familiar. Adoro estar en Murcia con la familia y amigos. No perderé nunca este ADN".

Es/fbx/mcd