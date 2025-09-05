Carlos Alcaraz despacha a Novak Djokovic en el US Open y alcanza su 3ra final seguida de Grand Slam

NUEVA YORK (AP) — Carlos Alcaraz aplicó su juventud, despliegue físico y creatividad para imponerse ante Novak Djokovic, un rival mucho más experimentado, pero también mucho mayor, imponiéndose el viernes por 6-4, 7-6 (6-2) en el Abierto de Estados Unidos, accediendo a su tercera final consecutiva de Grand Slam.

Al final, Djokovic —dueño de 24 títulos de Grand Slam— parecía resignado al resultado. El serbio de 38 años alcanzó las semifinales en los cuatro Slams de esta temporada, pero sucumbió en esa ronda cada vez.

La victoria de Alcaraz, segundo preclasificado en Nueva York, significa que se enfrentará al número uno mundial Jannik Sinner o al número 25 Felix Auger-Aliassime por el campeonato el domingo.

Alcaraz busca su sexto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows. El español venció a Sinner en el Abierto de Francia en junio y perdió ante su rival italiano en Wimbledon en julio.

“Me he sentido muy bien otra vez. Una final aquí significa muchísimo para mí”, dijo Alcaraz, quien aún no ha cedido un solo set en esta edición del US Open.

