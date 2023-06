Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, máximos preclasificados en Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Carlos Alcaraz — no el tetracampeón vigente Novak Djokovic — e Iga Swiatek quedaron el miércoles como los máximos preclasificados del torneo de Wimbledon, tal y como se esperaba, ya que el All England Club se apegó a los rankings de la ATP y la WTA.

Alcaraz desplazó a Djokovic en la cima del escalafón masculino el lunes. El astro serbio no ha jugado desde que conquistó su 23er título de Grand Slam, adueñándose del récord absoluto entre los hombres, en Roland Garros el 11 de junio y retrocedió al segundo puesto.

Por su parte, Alcaraz subió un lugar tras llevarse el título del torneo del Queen's Club en césped el domingo.

Djokovic se proclamó campeón de Wimbledon en las últimas cuatro ocasiones que el certamen se pudo disputar — y siete en total — pero no sacó beneficio para el ranking en 2022 debido a que ambos circuitos no repartieron puntos como protesta a la decisión del All England Club de vetar la presencia de jugadores de Rusia y Bielorrusia por la invasión a Ucrania.

Esos tenistas volverán a competir este año. El ruso Daniil Medvedev quedó como tercer preclasificado del cuadro masculino, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka será la número dos en la llave de mujeres.

El sorteo de ambas llaves de individuales se realizará el viernes. El torneo comenzará el lunes.

Casper Ruud quedó como el cuarto entre los 32 preclasificados de los hombres, seguido por Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Jannik Sinner, Taylor Fritz y Frances Tiafoe. Nick Kyrgios, quien perdió la final de Wimbledon ante Djokovic hace un año, será el 31ro.

Tres latinoamericanos se encuentran entre los 32: los argentinos Francisco Cerúndolo (18) y Tomás Etcheverry (30), además del chileno Nicolás Jarry (26).

El dos veces campeón Andy Murray figura 39no en el ranking y no asomó entre los preclasificados.

Swiatek se ha mantenido como la número uno del tenis femenino desde abril de 2022 y suma cuatro títulos de Grand Slam, consagrándose en el reciente Abierto de Francia. Nunca ha superado la cuarta ronda en Wimbledon.

Elena Rybakina, la campeona de la edición de 2022 en el All England Club, figura como tercera cabeza de serie, seguida por Jessica Pegula, Caroline García, Ons Jabeur, Coco Gauff, Maria Sakkari, la dos veces campeones Petra Kvitova y Barbora Krejcikova. La brasileña Beatriz Haddad Maia, reciente semifinalista en Roland Garros, quedó como 13ra.

Entre 2002 y 2019, el All England Club fijó su preclasificación del cuadro masculina con una fórmula que tomaba en cuenta los resultados en los torneos de césped en Wimbledon y otros. Pero tras ello, el torneo decidió simplemente seguir los rankings para determinar toda la preclasificación.

